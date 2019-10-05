Türkiye'nin gündemi bir sünnet düğününde kaydedilengörüntüler...İzlemişsinizdir. Yer, plastik sandalyelerle çevrelenmiş bir kasaba medyanı.Davetlilerin önünde sünnet kıyafeti giymiş birgörülüyor. Karşısında ise dans olduğunu tahmin ettiğimiz acayip hareketler yapan genç bir kadın var.Halkımız,bu görüntüleriolmalı ki ilgilimakamlaraşikayetleri yağmış!Yetkililer de tacizin yanı sıra 'aile hukukundan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmeme' ve 'suçlarından soruşturma başlatmışlar.Polis önce'dan şüphelenmiş.Ancak yapılan araştırma neticesinde infial yaratan görüntülerinçekildiği ve düğünde. 7 yaşındaki çocuğun babası F.K, annesi T.K ve amcası H.K ifade için karakola götürülmüş.

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Hürriyet'e konuşan olağan şüphelilerden amca H.K,. İki dansöz geldi oynadı diye başımız belaya girdi. Görüntüleri biri internete atmış" demiş.Aslında Bunuel filmlerine rahatlıkla girebilecek bu sürreal hikâyenin nasıl kurgulandığı üzerine kafa yormak da eğlenceli olabilirdi. Ama orta yerdedururken bu biraz acımasızlık olurdu değil mi?Ziradiyen adamcağız yerden göğe kadar haklı.Girin sosyal medyaya bakın. Meselaisimli uygulamaya... Ergeninden ağır abisine, ev kadınlarından ünlüsüne her an herkes kayıtta.Oynuyor da oynuyor.Ama öyle böyle değil...

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Ciddili siyasete hafta sonu molası vermek için bu konuya girdiğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.Ne yapsaydım yani... Günlerdir, bir yaşını henüz dolduran hükümet modeli önünde sergilenen absürt sahneyi mi anlatsaydım?Geçen yıl referandumdan cumhurbaşkanlığı sistemini geçirmiş Ak Parti'nin eski bir bakanınındiye terennüm etmesini... Ardından da referandumda yeni sisteme ölümüne karşı çıkmış muhalefetin,teneke çalmasını mı konuşsaydık?Hem ne değişirdi ki?Yazıyı bitirdiğinizde yine "" diye söylenmeyecekmiydiniz?