Orta Doğu’da yeni cephe! Yemen’de vekâlet savaşları mı? Bir ucunda BAE, diğerinde Suudi Arabistan var

Wall Street Journal'in haberine göre, Yemen'de yaşanan son gelişmeler Orta Doğu'daki güç mücadelesinin yeni ve tehlikeli bir safhaya girdiğini gösteriyor. Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen silah sevkiyatlarını gerekçe göstererek Yemen'in stratejik bir liman kentini bombalaması, iki Körfez müttefikini açık şekilde karşı karşıya getirdi.

Suudi Arabistan ordusu, Yemen yerel saatiyle salı sabahı erken saatlerde Mukalla Limanı'nı hedef alan hava saldırıları düzenledi. Suudi askeri kaynaklara göre saldırıların hedefinde, BAE'den gelen ve Yemen'deki silahlı gruplara ulaştırılmak istenen silah ve askeri araçlar vardı.

Mukalla, Arap Denizi kıyısında yer alan ve Yemen'in en büyük limanı olmasının yanı sıra ülkenin petrol bölgelerine açılan kritik bir geçit olarak biliniyor. Suudi yetkililer, söz konusu silahların BAE'nin Füceyre Limanı'ndan çıkan, takip sistemlerini kapatan iki gemiyle taşındığını öne sürdü.

HEDEFTE BAE DESTEKLİ GÜNEY GEÇİŞ KONSEYİ VAR

Wall Street Journal'e konuşan Suudi yetkililer, sevkiyatın Yemen'in güneyinde faaliyet gösteren ve BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi'ne (STC) yönelik olduğunu savundu.

STC, Yemen'in kuzeybatısında 2014'ten bu yana İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan bölgeden ayrılarak bağımsız bir güney devleti kurulmasını hedefliyor.

Son haftalarda sahada hızla güçlenen STC, Suudi Arabistan destekli güçleri geride bırakarak Yemen'in güneyinin büyük bölümünde kontrolü ele geçirdi. Örgüt, aynı zamanda Suudi Arabistan sınırı boyunca uzanan bazı stratejik bölgelerde de hâkimiyet sağladı.

RİYAD BİRLEŞİK YEMEN DİYOR AMA SAHADA TABLO FARKLI

Suudi Arabistan resmi söyleminde "birleşik Yemen" vurgusunu korusa da, sahadaki tablo farklı bir gerçekliğe işaret ediyor.

İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ve ülkenin kuzeybatısını sıkı şekilde kontrol etmesi nedeniyle Riyad'ın önceliğinin, Yemen içindeki güç dengelerini yönetmek ve kendi sınır hattında nüfuz alanı oluşturmak olduğu belirtiliyor.

Wall Street Journal'a göre bu durum, Suudi Arabistan ile BAE'yi aynı cephede buluşturmak yerine, giderek rakip aktörlere dönüştürüyor.

KÖRFEZ'DE ÇATLAK BÜYÜYOR: MÜTTEFİKLER KARŞI SAFLARDA

Wall Street Journal'e göre Suudi Arabistan ile BAE arasındaki gerilim sadece Yemen'le sınırlı değil. İki ülke, Sudan'daki iç savaşta da farklı grupları destekliyor.

Uzun yıllardır ABD'nin en önemli güvenlik ortakları arasında yer alan Riyad ve Abu Dabi'nin, bölgesel liderlik ve nüfuz mücadelesi nedeniyle giderek karşı karşıya geldiği belirtildi.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın bir dönem Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın en yakın isimlerinden biri olduğu, ancak son yıllarda iki liderin Orta Doğu'da "kimin sözünün geçeceği" konusunda ciddi bir güç mücadelesine girdiği ifade edildi.

TRUMP YÖNETİMİ İÇİN YENİ BİR KRİZ Mİ?

Analize göre Yemen ve Sudan'daki vekâlet savaşlarının tırmanması, Washington için de ciddi bir baş ağrısı. ABD Başkanı Donald Trump,

Körfez ülkeleriyle ilişkileri dış politikasının merkezine koymuş, bahar aylarında bölgeye dikkat çekici bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Trump, geçtiğimiz ay Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlamıştı.

Ancak iki yakın ABD müttefiki arasındaki bu açık gerilim, Washington'un Orta Doğu hesaplarını zorlaştırıyor.

"YEMEN HALKININ ÇIKARLARINA ZARAR VERİYOR"

Suudi Arabistan, perşembe günü yaptığı açıklamada Güney Geçiş Konseyi'ni sert sözlerle eleştirdi. Riyad yönetimi, STC'nin güneydeki diğer siyasi ve askeri unsurlarla koordinasyon sağlamadan hareket ettiğini belirterek, bu adımların "Yemen halkının çıkarlarına zarar veren, gerekçesiz bir tırmanmaya yol açtığını" vurguladı.

Suudi hava saldırılarının, Riyad'ın STC'den Suudi Arabistan sınırındaki Hadramut vilayetinden güçlerini çekmesini istemesinden sadece bir gün sonra gelmesi ise dikkat çekti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN BAE'YE BİR SERT UYARI DAHA: 24 SAAT İÇİNDE ÇEKİLİN

Suudi Arabistan, Yemen'de tırmanan gerilime ilişkin yaptığı sert açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) doğrudan hedef aldı.

Riyad yönetimi, BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi (STC) güçleri üzerinde baskı kurarak bu unsurları Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlara sevk ettiğini belirtti. Riya yönetimi, yaşananlardan "derin rahatsızlık" duyulduğunu vurguladı.

Suudi yetkililer, BAE'ye Yemen yönetiminin taleplerine uyması çağrısında bulunarak, ülkedeki askeri unsurlarını 24 saat içinde çekmesi ve sahadaki herhangi bir gruba yönelik tüm askeri ve mali desteği derhal durdurması gerektiğini açıkladı.

Açıklama, Yemen'de Suudi Arabistan ile BAE arasında uzun süredir perde arkasında devam eden nüfuz mücadelesinin artık açık bir diplomatik ve askeri gerilime dönüştüğü şeklinde yorumlandı.

Suudi Arabistan, Yemen'deki güneyli güçlerin krallığın sınırı boyunca gerçekleştirdiği eylemlerin 'ulusal güvenliğimize yönelik bir tehdit oluşturduğunu' açıkladı.