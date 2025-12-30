Orta Doğu’da yeni cephe! Yemen’de vekâlet savaşları mı? Bir ucunda BAE, diğerinde Suudi Arabistan var

RİYAD BİRLEŞİK YEMEN DİYOR AMA SAHADA TABLO FARKLI

Suudi Arabistan resmi söyleminde "birleşik Yemen" vurgusunu korusa da, sahadaki tablo farklı bir gerçekliğe işaret ediyor.

İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ve ülkenin kuzeybatısını sıkı şekilde kontrol etmesi nedeniyle Riyad'ın önceliğinin, Yemen içindeki güç dengelerini yönetmek ve kendi sınır hattında nüfuz alanı oluşturmak olduğu belirtiliyor.

Wall Street Journal'a göre bu durum, Suudi Arabistan ile BAE'yi aynı cephede buluşturmak yerine, giderek rakip aktörlere dönüştürüyor.