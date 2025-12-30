30 Aralık 2025, Salı
Orta Doğu’da yeni cephe! Yemen’de vekâlet savaşları mı? Bir ucunda BAE, diğerinde Suudi Arabistan var
Wall Street Journal'in haberine göre, Yemen'de yaşanan son gelişmeler Orta Doğu'daki güç mücadelesinin yeni ve tehlikeli bir safhaya girdiğini gösteriyor. Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen silah sevkiyatlarını gerekçe göstererek Yemen'in stratejik bir liman kentini bombalaması, iki Körfez müttefikini açık şekilde karşı karşıya getirdi.
Giriş Tarihi: 30.12.2025 10:00 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:03