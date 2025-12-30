Viral Galeri Viral Tıkla DEAŞ'a şafak vakti operasyon! “Taktik çanta" ele geçirildi

Yalova'daki DEAŞ'lı teröristlerin saldırısının ardından şafak vakti Ankara ve İstanbul'da peş peşe operasyonlar düzenlendi. İstanbul'daki operasyona ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Adreslerde yapılan aramalarda, bir kişiyi tamamen donatacak şekilde hazırlanmış; içinde uzun namlulu silah ve hücum yeleği bulunan 'taktik çanta' ele geçirildi. Yapılan incelemede 12 şüphelinin kırmızı, 1 şüphelinin mavi bültenle arandığı, ayrıca 12 kişinin Özbekistan tarafından arandığının tespit edildiği bildirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.12.2025 10:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:28
Terör örgütü DEAŞ, kendi propaganda kanallarından Noel döneminde Yahudi ve Hristiyan topluluklara yönelik eylem çağrısı yapmış, bu çağrıda çok sayıda inanç grubunu bir arada barındıran İstanbul'u da hedef olarak işaret etmişti. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın 19 Aralık'ta yaptığı "DEAŞ saldırı hazırlığında" uyarısı üzerine emniyet birimleri alarma geçti.

Yılbaşı hazırlıkları sürerken İstanbul Terörle Mücadele ekipleri olası saldırı girişimlerine karşı harekete geçti 9 ilçede 14 adrese yapılan baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL VE ANKARA'DA DEV DEAŞ OPERASYONU: 128 GÖZALTI!

Devam operasyonlarında ise örgütün İstanbul'da tespit edilen, aralarında hücre evleri de bulunan çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları ve örgüt adına İstanbul'da faaliyet yürüttükleri değerlendirilen adreslerine baskınlar düzenlendi.

ŞÜPHELİLERDEN 12'Sİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Sabah'ın haberine göre Yapılan operasyonlarda toplam 141 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında DEAŞ'a üye olmaktan haklarında arama kaydı bulunan 2 kişi, uluslararası düzeyde kırmızı bültenle "terörizm" suçundan aranan 12 kişi ile mavi bültenle aranan 1 kişi de yer aldı. Operasyonda ayrıca saldırı hazırlığında kullanılabileceği değerlendirilen, 1 kişiyi tamamen donatacak içerikte "taktik çanta" da ele geçirildi.

68 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Gözaltına alınanlardan 9'u işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ayrıca 2 kişi, "Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçları kapsamında ilgili polis merkezine teslim edildi. Sorgusu tamamlanan 68 şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

ÖRGÜTÜN "SİLAH ÇANTASI" DA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerinde tahdit kodu bulunduğu ve Türkiye'de yasa dışı kaldıkları tespit edilen kişilerle birlikte, refakate alınan çocuklarla beraber aile mensubu 55 kişi de sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda uzun namlulu silah, 6 adet uzun namlulu silah şarjörü, ruhsatsız tabanca, 2 hücum yeleği, telsiz ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

