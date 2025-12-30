DEAŞ'a şafak vakti operasyon! “Taktik çanta" ele geçirildi
Yalova'daki DEAŞ'lı teröristlerin saldırısının ardından şafak vakti Ankara ve İstanbul'da peş peşe operasyonlar düzenlendi. İstanbul'daki operasyona ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Adreslerde yapılan aramalarda, bir kişiyi tamamen donatacak şekilde hazırlanmış; içinde uzun namlulu silah ve hücum yeleği bulunan 'taktik çanta' ele geçirildi. Yapılan incelemede 12 şüphelinin kırmızı, 1 şüphelinin mavi bültenle arandığı, ayrıca 12 kişinin Özbekistan tarafından arandığının tespit edildiği bildirildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.12.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:28