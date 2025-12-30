DEAŞ'a şafak vakti operasyon! “Taktik çanta" ele geçirildi

Terör örgütü DEAŞ, kendi propaganda kanallarından Noel döneminde Yahudi ve Hristiyan topluluklara yönelik eylem çağrısı yapmış, bu çağrıda çok sayıda inanç grubunu bir arada barındıran İstanbul'u da hedef olarak işaret etmişti. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın 19 Aralık'ta yaptığı "DEAŞ saldırı hazırlığında" uyarısı üzerine emniyet birimleri alarma geçti.