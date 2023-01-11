MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün grup toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP'ye yönelik organize bir saldırının ivme kazandığını söyleyen Bahçeli, "Menfur cinayetin içine dava arkadaşlarımızı çekmek isteyenlere eyvallah etmeyeceğiz. Cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor. Sis dağılsın diye bekledik, söz sırası bizde. Seçime kadar her türlü provokasyonun sergilenmesi mümkündür. Zillet İttifakı'na destek olan küresel emperyalizm, bütün çakallarını aramıza salmıştır. PKK'nın piyonları, yabancı istihbarat örgütlerinin taşeronları, Cumhur İttifakı'nın kutlu yürüyüşünü sekteye uğratmak için Zillet İttifakı'nın yanında yer almıştır. İğrenç oyunu görüyoruz" diye konuştu.

Bahçeli'ye hak vermemek mümkün değil. Nitekim bütün gelen haberler ve yaşanan olaylar bunları doğruluyor. Zaten dünkü yazıda Washington Post'un Erdoğan korkusundan bahsetmiş ve bu odakların Erdoğan ile ilgili planlarından söz etmiştik.

Küresel çetenin kendi senaryolarını kamuoyuna kabul ettirmek için ne kadar tehlikeli bir hale geldiği artık herkesin bildiği bir gerçek. Gerekirse terör, salgın, savaş ve ekonomik kriz çıkartıp senaryolarını destekleyen yalanları binlerce kez tekrarlayarak topluma kabul ettirirler.

Özetle, çok riskli bir döneme giriyoruz. Hepimizin radarları açık olmalı.

***



İZMİR NEFES ALAMIYOR

İzmir'de hava kirliliği riskli seviyede. Partikül madde 10 ve 2.5 değerleri Dünya Sağlık Örgütü standartlarının üzerinde. 3 ilçede değerler, ulusal sınırların 2 katına yakın. Bunun sebebinin doğalgaz değil odun ve kömür kullanımı olduğu söyleniyor.

Yani İzmir'in dağlarında artık çiçekler açmıyor, dumanlar tütüyor. İstanbul da bakımsızlığıyla İzmir'le yarışır bir hale geldi. Artık iş çıkış saatlerinde arabaların gitmesi mümkün değil, belediye otobüsleri her yerde bozulup yanıyor.

Düşünün ki bu şehirler kendi çaplarında iyi niyetle yönetilmeye çalışılıyor. Çünkü sonuçta oy var. Eğer iktidar olurlarsa, siz bir de bunların dışarıdan aldıkları talimatlarla Türkiye'yi ne hale getireceklerini hayal edin.