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Haberler Mehmet Barlas Dünya yaşanır bir gezegen olmaktan çıkıyor
MEHMET BARLAS
Dünya yaşanır bir gezegen olmaktan çıkıyor

Dünya yaşanır bir gezegen olmaktan çıkıyor

19.07.2022, Salı
Dünya adını verdiğimiz gezegen giderek üzerinde yaşanması zor bir hâl alıyor. Eskiden yağmur yağar bereket getirirdi, şimdi sel getiriyor. Eskiden yaz gelince havalar sıcak, kış olunca soğuk olurdu. Şimdi yazın sıcağı da, kışın soğuğu da öldürücü hâle gelmeye başladı. Avrupa'da aşırı sıcaklardan 1000'i aşkın kişi hayatını kaybetti. Orman yangınları ise önlenemiyor.

HER YERDE SİYASİ KURAKLIK
İklim değişikliği, dünyayı sürekli vurmaya başladı. Yetmezmiş gibi Amerika'nın kışkırtmasıyla çıkan Rusya-Ukrayna Savaşı, dünya ekonomilerini güvenilmez hâle getirdi. Mesela Sri Lanka bu yüzden ekonomik olarak bir cehennemi yaşıyor. Asya'da olduğu gibi Avrupa'da da hükümetler dayanmıyor. İngiltere'de, İtalya'da ve Pakistan'da hükümetler istifaya zorlanıyor.
ABD'nin çeşitli bahaneler uydurup işgal ettiği Afganistan, Irak, Libya, Suriye gibi ülkelerde hayat yaşanmaz durumda. Bütün bunların üstüne Amerika'nın müdahaleleri yüzünden Libya'da, Mısır'da rejimler devrildi. Türkiye'deki Amerikan darbelerini son olarak 15 Temmuz'daki iç savaş çıkarma ve bölme çabası izledi.

PANDEMİ YİNE GÜNDEMDE
Bu arada dünyanın başına "pandemi" diye bir bela sarıldı. Pandemi önlemlerinin dünyayı krize soktuğu yetmezmiş gibi "hastalık yayılıyor" haberleri yine gündeme oturdu. Bütün dünya, küresel itaatin sembolü haline gelen "maske" zorunluluğunu yeniden konuşmaya başladı. Ekonomik krizlerin, enerji krizlerinin, tedarik krizlerinin baş sorumlusu olan pandemi dayatması yeniden ısıtılıyor. İşin ilginç yanı, yaşadıklarımızdan en ufak bir ders çıkarmıyoruz.

3. DÜNYA SAVAŞI KORKUSU
Tabii "dolar belası" tüm ekonomileri titretmeye devam ediyor. Karşılıksız basılan trilyonlarca doların, artık Amerika'ya da dünyaya da bir faydası yok. Bu arada ayakta kalmaya çalışan Rusya ve Çin sürekli tahriklerin hedefinde. Ukrayna krizinden ders alınmazsa her an üçüncü dünya savaşı çıkabilir. Bu gidiş iyiye gidiş değil. Başta da söylediğim gibi, dünya yaşanması zor bir gezegen haline geldi.

AÇLIK VE KITLIK TEHLİKESİ
Pandemiden sonra ortaya çıkan "tedarik krizi"nin elbette korkunç sonuçları da oluyor. Önceden bu korku fakir Afrika ülkelerinde hissedilirdi. Şimdi gelişmiş ülkelerde insanlar temel ihtiyaç maddelerine ulaşma konusunda sorun yaşıyor. Nüfusun belirli bölümleri açlıkla boğuşuyor. Şu anda dünyada en az 60 milyon çocuğun aç olduğu biliniyor. Ayrıca ülkelerini terk etmek zorunda kalan göçmenlerin sayısı da 100 milyonları buldu.

TÜRKİYE DAHA İYİ DURUMDA
Biz Türkiye olarak kendimizi korumaya çalışıyoruz. Diğer ülkelere bakıldığında daha şanslı durumdayız. Vatandaşın alım gücünde bir düşüş var ama tedarik konusunda neredeyse hiç sorun yaşamadık. Enerji kaynakları konusunda Karadeniz'den müjdeli haberler aldık. Önümüzdeki süreçte başka müjdeli haberlerin gelmesini bekliyoruz. Ancak döviz kurlarındaki hareketliliğin, enerji fiyatlarındaki artışın ve dünyadaki krizin yansımalarını önlemek çok kolay değil. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı milyarderler hariç herkesin derdi oldu ve bir müddet olmaya da devam edecek. Allah tüm insanlığın yardımcısı olsun.
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