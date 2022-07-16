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Haberler Mehmet Barlas Saraçhane’den darbecilere en anlamlı mesaj
MEHMET BARLAS
Saraçhane’den darbecilere en anlamlı mesaj

Saraçhane’den darbecilere en anlamlı mesaj

16.07.2022, Cumartesi
15 Temmuz'un altıncı yıldönümünde 252 şehidimizi rahmetle andık, 2196 gazimize de bir kez daha minnet duygularımızı ilettik. FETÖ'ye gelince... Bu ihanet örgütünün çevireceği oyunlara her zaman hazır olduğumuzu tekrarladık. Ancak hiç unutmamamız gereken bir gerçek var. Evet 15 Temmuz 2016, bir ihanetin tarihidir ve bu ihanet hareketine direnç olarak "Cumhur İttifakı" adı verilen bir demokratik birlik ortaya çıkmıştır. Cumhur İttifakı, ülkede siyasetle ilgilenenlerin hiç gözden kaçırmaması gereken bir güç birliğinin ifadesidir.
Şimdi önümüzde 2023 Haziran seçimleri var. Bu seçimin sonuçları 15 Temmuz direnişi kadar önemlidir. İşte Cumhur İttifakı bu seçimin güvencesidir. Dün 15 Temmuz'u yâd ederken Cumhur İttifakı'nı asla unutmadık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum" diyerek Saraçhane'deki mitinge çağrı yaptı. Yüz binler de bu çağrıya cevap olarak Saraçhane'ye akın etti. Sadece Saraçhane'de değil 81 ilde ve neredeyse tüm ilçelerde gerçekleştirilen 15 Temmuz anma törenlerine milyonlarca vatansever katıldı.
TV kanalları gün boyunca şehit yakınlarıyla ve gazilerle canlı yayın yaptı. Her biri çok anlamlıydı ve bizi 6 yıl önceki o karanlık geceye götürdü. Saraçhane'deki bu muhteşem tablo, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışan FETÖ'cülere ve onların siyasi uzantılarına da bir cevap niteliğindeydi.
"15 Temmuz ihaneti" ve o gece gerçekleştirilen "destansı direniş" kesinlikle toplumun hafızalarından silinmemelidir.

AVRUPA'DA DOĞALGAZ PANİĞİ
Rusya'dan Almanya'ya giden doğalgaz, rutin bakım sebebiyle 10 günlüğüne kesildi. Ancak Almanya bu gazın bir daha açılmayacağına dair paniğe kapıldı. Bu sebeple tüm Avrupa'da doğalgaz fiyatları fırladı.
Tabii burada akla mantığa sığmayan şey var. Avrupa'nın, kendi koyduğu ambargonun sonucunda zaten Rusya'dan hiçbir şekilde gaz almıyor olması gerekmiyor mu? Sizce de Rusya'ya ambargo uygulayan Avrupa ülkelerinin bu ülkeden gaz almaya devam etmesinde bir çelişki yok mu? Dahası bu ambargoyu aşmak amacıyla gazların ödemesini bile rubleyle yapmak için tüm alengirli yolları deniyorlar.
Bu ülkelerin "almayacaklarını ilan ettikleri" gaz için "Acaba Putin keser mi?" diye paniğe kapılmaları hakikaten trajikomik bir durum. Zaten Rusya'dan gelen haberler de Almanların bu korkularının yersiz olmadığını gösteriyor. Ancak şunu da unutmamak gerekir: "Batı cephesi nasıl Putin'in canını yakmak için elinden geleni yapıyorsa Putin de her an her şeyi yapabilir."
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