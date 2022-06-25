Orman yakan hasta ruhlar hak ettiği cezayı almalı

Vatandaşların akıl sağlığının ve mantık kurallarına bağlılığının önemi, Marmaris'teki orman yangınıyla bir kez daha anlaşıldı. Marmaris'teki ormanı yakan 34 yaşındaki adam dün tutuklandı. Balıkçılık yapan babası, "Oğlumun böyle şeyler yapacağını hiç tahmin etmezdim, çok düzgün bir hayatı vardır" dedi.

Hayret edecek şekilde görüyorsunuz ki iki bidon benzinle ormanı ateşe veren bu kişi, kendince gerekçeler sıralanmış. Buna göre, aile içi gerginlikler ve birileriyle ticari anlaşmazlıklar nedeniyle ormanı yakmış. Bu gerekçelerle 4800 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı ateşe veren adam kendini haklı görüyor. Öfkeli bir insanın orman yakacağı hiç aklınıza gelir mi? Akıl sağlığı yerinde olmayınca 3500 hektar ormanı hiç acımadan yakabiliyor.



CEZALAR YETERSİZ

Peki bu adam ne ceza alacak dersiniz? Yasalar "10 yıl" diyor. Ancak çok iyimser tahminle sadece 3-4 yıl yatıp çıkacak. Yasal düzenlemeler ne yazık ki yeterli değil. Marmaris ormanlarını yakan o adam bir daha hapisten çıkamayacağını bilse böyle bir suç işleyebilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Süleyman Soylu idam cezasını bile telaffuz etti. Belli ki idam olmasa bile bu konuda bir düzenleme gelecektir. Sevinsek mi üzülsek mi henüz karar veremediğim durum ise yangını PKK'nın değil bir psikopatın çıkarmış olması



AKIL SAĞLIĞINA DİKKAT

Son dönemdeki suçların artışına baktığınız zaman mantıksızlığın bir salgın hastalık gibi yaygınlaştığını, cinayetlere ve sabotajlara sebep olduğunu görüyorsunuz. Pandemi ve savaş gibi küresel dehşet senaryoları, toplumlardaki bu dengesizliği körükledi.

Örneğin, adam ayrıldığı nişanlısına kimyasal sıvı atarak hastanelik ediyor. "Niye böyle yaptın?" deyince de "Beni sinirlendiriyordu, hakkımda konuşuyordu" diyor.

Bir başka adam lokantaya gidiyor, yan masadakilere sinirleniyor, tabancasını çekip iki kişiyi öldürüyor. Normal bir insanı, lokantaya gidip orada sinirlenmek katil yapabilir mi?

Diyeceğim şu: Akıl sağlığımıza dikkat edelim. Özellikle çocuklarımıza, beraber çalıştığımız kişilere insani değerleri hep hatırlatalım. Mantık çizgisinin insanın kimliğini belirlediğini ve bu çizgiyi aşanların hayvanlaştıklarını hatırlatalım. Manyakları hayatımızdan çıkaralım.



USTAOSMANOĞLU'NUN CENAZESİ

CHP, son dönemde muhafazakâr kesimle helalleşme söylemini sürekli gündemde tutuyor. Ancak fiiliyatta bunun tam tersi bir durum söz konusu. Dün cuma namazının ardından sonsuzluğa uğurlanan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılan CHP'li İlhan Kesici, "Hakkınızı helal ediyor musunuz?" sorusuna "Evet" karşılığını verdiği için sosyal medyada CHP tabanı tarafından linç edildi.

İlhan Kesici'nin cumhurbaşkanı adaylığının bile bu sebeple üstünün çizildiği iddia edildi. Demek ki Kılıçdaroğlu'nun helalleşme söylemi, CHP yönetimi ve parti tabanında hiç karşılık bulmamış. Toplumla helalleşeceklerini söylüyorlar ama Mahmut Ustaosmanoğlu'na hakkını helal eden CHP'li İlhan Kesici'yi linç ediyorlar. Bakalım CHP'nin trenine binen sözde İslamcılar, bu tavra ne diyecek?

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