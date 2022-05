İmamoğlu kendini neden imha etti?

27 milyon Rus'un öldüğü İkinci Dünya Savaşı'na son veren 9 Mayıs anlaşmasının yıldönümü Rusya'da kutlanıyor.

Moskova'da Kızıl Meydan'da yarın yapılacak gösteriler Putin'in gözetiminde hazırlanıyor. Bu gösterilere katılacak olan Ilyuşin II-80 uçağı dikkatleri üstüne çekti. Bu uçak, bir nükleer savaşın patlak vermesi halinde Putin'in savaşı yönetmeye devam etmesini sağlayacak uçan kale olarak biliniyor.

9 Mayıs vesilesiyle Putin'in tam gaz devam eden savaşı bitirip bitirmeyeceği ise herkesin merak konusu.



KUZEY KORE TEHDİDİ

Tabii nükleer korkunun saçıldığı yer sadece Rusya değil. Uzakdoğu'yu, Kuzey Kore'nin denizaltıdan attığı bir füze karıştırdı.

Kimsenin kontrol edemediği nükleer güç Kuzey Kore, bu tür davranışlarla bölgedeki huzuru her geçen gün tehlikeye atmaya devam ediyor.



JOHNSON'IN GÜNLERİ SAYILI

Avrupa'da ise dünün olayı Londra seçimleriydi. Bu seçimlerde Başbakan Boris Johnson'ın Muhafazakâr Parti'si ağır bir yenilgiye uğradı.

Gözlemcilere göre, Johnson'ın başbakanlıktaki günleri artık sayılı olabilirmiş. Halbuki biz, başbakanın rahat tavırlarına ve dağınık sarı saçlarına yeni yeni alışıyorduk.



SIĞINMACI ÜZERİNDEN TAHRİK

Sığınmacı konusu başta Türkiye olmak üzere bir süredir tüm dünyanın gündeminde. Ancak bir anda kampanyaya dönüştürülüp kışkırtıcı eylemlere girişilmesi, kafa karıştırıcı ve mide bulandırıcı.

Bu konuda sosyal medyadaki yanıltıcı bilgilere değil İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalardaki verilere kulak vermek gerekiyor.

Türkiye'de iç politikanın iki tane konusu var. Bunların biri sığınmacılar, diğeri ise muhalefetin cumhurbaşkanı adayı arayışları.



İMAMOĞLU'NA SOĞUK DUŞ

6'lı masanın aday arayışlarına dışarıdan bir deparla katılan İmamoğlu'nun ise destekçileriyle başı belada. Cumhurbaşkanı adaylığı sinyalini vermek için gittiği Karadeniz turuna davet ettiği "yandaş" gazeteciler yüzünden sıkıntı çekerken bir gol de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan geldi.

İmamoğlu, bordo-mavi bir kravatla Fenerbahçe'ye hakaret içeren kitabı Divan Başkanı Uğur Dündar'a hediye ettiği gerekçesiyle Ali Koç'un hedefi oldu.

"Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez" diyen Koç'un sözleri "soğuk duş etkisi" yaptı ve "İmamoğlu kendini imha etti" yorumlarına sebep oldu.

