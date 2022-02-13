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Haberler Mehmet Barlas Şimdi sıra icraatta
MEHMET BARLAS
Şimdi sıra icraatta

Şimdi sıra icraatta

13.02.2022, Pazar
Bu satırları yazdığımız sırada Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığı yolunda Amerikan kaynaklı haberler çok yoğundu.
Ancak Putin'in devlet adamlığı tabii ki Amerika'nın yeteneksiz Biden'ının kışkırtmalarına meydan verecek kadar dar değildir.
Zaten Ukrayna da orada, Rusya da orada.
Amerika ve İngiltere'nin bölgedeki işi sadece kışkırtmacılık.

KÜFÜRBAZ HESAP VERSİN
Eğer dışarıdan içeri girersek en çarpıcı haber, Cumhurbaşkanı ve bazı bakanlara hakaret eden kadına verilmek istenilen cezalara ilişkindir.
Buna göre bu kadın mahkûm olursa 10 yılı aşkın süre hapishanede kalacak.
Ben gazeteci olarak bu tür fiillere hapis cezası verilmesine karşıyım.
Ancak bu tür fiilleri alışkanlık haline getiren küfürbazların arada bir antrenman yapıp Türk Ceza Hukuku'nu hatırlamalarında fayda vardır.

YENİ BİR KALKINMA HAMLESİ
Ayrıca hepimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapacağı anlaşmaları ilgiyle bekliyoruz.
Bu anlaşmalar Türkiye'de yeni bir kalkınma hamlesinin işaretçisi olabilir.
Dünün en garip olayı da Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye teslim edilmesinin yıldönümünde 50'ye yakın kişinin birtakım gösterilere tevessül etmesidir.
Neyse bunlar da yakalandı.
Zor günler geçiyor.
Bundan sonra daha iyi günler bekliyoruz.
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