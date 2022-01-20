20 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas Her yerde Türkiye var
MEHMET BARLAS
Her yerde Türkiye var

Her yerde Türkiye var

20.01.2022, Perşembe
Dış politikadaki bazı gelişmeler, Türkiye'yi olayların merkezine oturtuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk seyahati ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Türkiye ziyareti, bu bölgelerdeki varlığımızı şiddetle hatırlattı.
Özellikle Bosna Hersek'teki gerginliğe Sırbistan'ın olumsuz katkısının Türkiye tarafından ele alınması çok önemliydi.

BAE İLE YENİ DÖNEM
Bu arada bildiğiniz gibi şubat ayında Cumhurbaşkanı'nın yapacağı Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesinde de adımlar atılıyor.
Örneğin, önceki gün Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında ticareti kolaylaştıracak bir swap anlaşması imzalandı.

ABD, YUNANİSTAN'I DEVREDEN ÇIKARDI
Bütün bu gelişmelerden en dikkat çekeni, Doğu Akdeniz doğal kaynakları üzerinde Amerika'nın Yunanistan'ı devredışı bırakmasıdır.
Yani bölge artık Türkiye'nin etki alanındadır.
Buna ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Bu arada İsrail Başbakanı'yla da sıcak diyalogların devam ettiği söylendi.
Yani Akdeniz'in doğalgaz ve petrolü, Türkiye ile İsrail işbirliği sayesinde Avrupa'ya ulaşacak.

GÖZLER UKRAYNA KRİZİNDE
Bütün dünyanın yakından ilgi duyduğu Ukrayna-Rusya gerginliği ise önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı Ukrayna ziyaretiyle ülkenin de gündemine girecek.
Bütün dünya ve özellikle Amerika ile İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açacağına inanıyorlar.
Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun pek mümkün olmadığını ve Türkiye ile Rusya arasındaki diyaloğun burada da işe yarayacağını hatırlatıyor.
Kısacası, önümüzdeki günler dış politika açısından çok yoğun geçecek.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
İş yapmak kolay değildir 19.01.2022 Çarşamba
İşin tadı kaçıyor 18.01.2022 Salı
Erdoğan Menderes’i anlattı 17.01.2022 Pazartesi
Şehitlerin öcü alınıyor 16.01.2022 Pazar
İyimseriz 15.01.2022 Cumartesi
Açıp açıp kapatmak 14.01.2022 Cuma
O CHP bu CHP değil 13.01.2022 Perşembe
Fatih Terim’siz Galatasaray 12.01.2022 Çarşamba
Savaş her zaman kapıdadır 11.01.2022 Salı
Kılıçdaroğlu’nu dinlemeyin 10.01.2022 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA