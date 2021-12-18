Döviz kuru ve ekonomide yeni hedefler

Asgari ücrete yapılan son 50 yılın en büyük zammından sonra kimseden faiz konusunda yorum duymamaya başladık.

Son haftada 111 ülke faizini değiştirmedi.

33 ülke faizini artırdı. Türkiye faiz düşürdü.

Uzmanlar bunun olumlu sonuçlarının yakın dönemde görüleceğini söylüyor.

Geniş kitleler ise kendilerine ulusal refah içerisinde asgari ücret yoluyla ayrılan payı konuşuyor.



TÜRKİYE'NİN KOVİD BAŞARISI

Demek ki "ekonomi siyaseti" de çok boyutlu.

Mesela, aynı olaylar her yerde aynı etkiyi göstermiyor.

Şu anda Amerika'da enflasyon hızı % 7.

ABD'nin Kovid adı verilen salgınla boğuşmada dünyanın en geri kalmış ülkesi olduğu ortaya çıktı.

Amerika'da 800 bin kişi öldü.

Bir kıyaslama yaparsanız Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede gösterdiği büyük başarı ortaya çıkar.



ENFLASYON VE KUR DÜŞECEK

Peki Türk Lirası, dolara esir mi olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybetmesine daha fazla izin vermeyeceğini düşünüyorum.

Erdoğan ve ekonomi kurmaylarının mutlaka bir planı vardır.

Artık bir gerçeği hiç unutmayalım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan en kritik dönemlerde bazı riskleri üstleniyor.

Hiç ummadığınız anda beklenmedik çözümlerle sorunları geride bırakıyor.

Bunun birçok örneğini sıralayabilirim.

En somut örneği de Türkiye'nin kendine özgü Çin modelini aksatmadan uygulamasıdır. Yani Türkiye, döviz kurları ne olursa olsun ihracatını artırmaktadır.

Üretim arttıkça, cari açık düştükçe, büyümede hedefler tutturuldukça enflasyon ve kurda da hızlı düşüşler göreceğiz.

Dileğimiz, bütün bunların planlandığı gibi doğru gitmesidir.

Ortak amaç, Türkiye'nin ekonomisinin ve insanının birlikte başarılı olmasıdır.

Bu zaman alabilir ama neticede 2023'e kadar sabretmek zorundayız.

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