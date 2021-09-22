22 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas Türkiye’nin dünyadaki yeri
MEHMET BARLAS
Türkiye’nin dünyadaki yeri

Türkiye’nin dünyadaki yeri

22.09.2021, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta Türkevi'ni yeniden hizmete açması, aslında çok gurur duyulacak bir olaydır.
Düşünün ki bu Türkevi'ni 40 yıl kadar önce dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil satın aldırmıştı.
O zamandan bu zamana hem yerleşik hale geldi hem de Türkiye'den giden personel son 5 yılda bu gökdeleni yeniledi.
Yani ülkeye hizmet söz konusu olduğu zaman partiler, kişiler teferruattır.
Önceki gün yeni Türkevi binasının açılışını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptı.
Erdoğan dün de Birleşmiş Milletler'de konuştu ve uluslararası düzende devletlerin eşit çıkarlara sahip olduğunu savundu.
Biz Türkiye olarak dünyadaki bütün büyük olayların içinde varız, ayrıca bütün büyük olaylar Türkiye'de de sahneleniyor.
Örneğin, havacılık teknolojisindeki her gelişme, Türkiye'nin bu alandaki ileri yerini kanıtlıyor.

AĞIRLIĞIMIZI KOYUYORUZ
Türkiye önümüzdeki dönemi daha kararlı ve hedefe daha çok yoğunlaşmış biçimde geçirmeyi planlıyor.
Şu anda bitmek üzere olan büyük projeler var.
Örneğin, Çanakkale Köprüsü bunlardan sadece bir tanesi.
Biz Türkler olarak hem bölgemizde hem de dünyada ağırlığımızı her alanda koymaktayız.
Ve Türk demokrasisi, dünyadaki gelişmelere paralel bir ilerleme çizgisinde.
Bakın mesela Kanada'da Trudeau üçüncü defa seçimi kazandığı için bütün dünya onu konuşuyor.
Oysa 2000'lerin başından beri Türkiye'de AK Parti iktidarı var. Bunun gibi Rusya'da Putin, Almanya'da ise Merkel devamlılığın simgeleri. Kısacası, geleceğimize iyimser gözlerle bakıyoruz.
Türkiye artık eski Türkiye değil.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Türkiye yoksul bir ülke değil 21.09.2021 Salı
Bilinçlenme haftası 20.09.2021 Pazartesi
Muhalefet demek ne demek? 19.09.2021 Pazar
Bambaşka bir Amerika 18.09.2021 Cumartesi
Daha büyük, daha güçlü Türkiye 17.09.2021 Cuma
Vazgeçilmez değerimiz laiklik 16.09.2021 Perşembe
Dünya diken üstünde 15.09.2021 Çarşamba
İngiltere ve Afganistan problemleriyle boğuşuyor 14.09.2021 Salı
İçi boş spekülasyonlar 13.09.2021 Pazartesi
İki önemli yıldönümü 12.09.2021 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA