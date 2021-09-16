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MEHMET BARLAS
Vazgeçilmez değerimiz laiklik

Vazgeçilmez değerimiz laiklik

16.09.2021, Perşembe
Afganistan'da Taliban'ın yobazca davranışları, dünyada İslam'a karşı duyguları değiştirdi.
Mesela, Fransa'da cumhurbaşkanı adayı olacağı söylenen Eric Zemmour seçilirse, Muhammed adını yasaklayacakmış.
Bu arada şimdiki Başkan Macron'un da Fransız gizli servisi aracılığıyla köktenci DEAŞ'a para yardımı yaptığı ortaya çıktı.

KUŞKU DUYMAK YERSİZ
Bizim toplumumuzda en ciddi ayraç olan laiklik, bazı kesimlerce hafife alınıyor.
Hatta bazıları, AK Parti iktidarında laikliğin rafa kaldırıldığını bile iddia ediyorlar.
Oysa gelişmeler, laikliğin Türkiye'de cumhuriyet kadar, demokrasi kadar, hukuk kadar önemli olduğunu yeniden kanıtladı.
Son olarak Cumhur İttifakı'nın ortağı Devlet Bahçeli, laiklik konusunda öylesine içerikli açıklamalar yaptı ki bunları okuyanların en ufak kuşku duyması bile yersiz.

AK PARTİ MÜCADELE EDİYOR
İçinde bulunduğumuz coğrafyada laiklikten söz etmek fantezi gibi bir şey.
Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, İran'da Müslüman olmayan inançlara da, siyasi görüşlere de hayat hakkı yok.
Türkiye farkını, laikliği hiç aksatmadan uygulayarak sürdürüyor.
Kendilerini "beyaz" olarak gören Türkler, bu ülkede laikliğin tehlikede olduğunu söylemeyi marifet zannediyorlar.
Oysa bunlara en açık cevap, Fetullah Gülen'in Türkiye'de kurmak istediği düzene karşı en ciddi mücadelenin AK Parti iktidarında yapıldığı hatırlatılmalıdır.

TAVİZ VERİLEMEZ
Türkiye'nin temel değeri, Atatürk'ün kurduğu laik ve çoğulcu cumhuriyettir.
Bundan taviz asla söz konusu olamaz.
Bunu bütün dünya ve özellikle de az akıllı bazı Türkler iyi bilmelidir.
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