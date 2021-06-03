Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ve faiz meselesini kaşıyanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT'de gazetecilerle yaptığı söyleşi aydınlatıcıydı. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bir kararlılığın da göstergesiydi. Böylece Türkiye'nin hayati çıkarları konusunda kimseye boyun eğmeyeceğini ve altyapı yatırımlarının hiç aksatılmadan devam edeceğini yine öğrendik.



Biraz eleştiri

Özgür medya ortamının gereği olan eleştiriyi de eksik etmeyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan nedense her konuşmasında ekonomiye değinirken yüksek faizi maliyetin ana unsuru olarak gösteriyor. Oysa faiz, maliyet unsurlarından sadece bir tanesidir. Türkiye'deki yüksek faiz ise yüksek kur maliyetini asgaride tutmak için kullanılan bir araçtır da...



Faiz yükselmişti

Hatırlanacağı gibi bundan önce de Merkez Bankası yönetiminde yapılan değişiklik kurları patlatmasın diye faizler yüzde 19'a yükseltilmişti. Cumhurbaşkanı önceki günkü açıklamalarında yine faize değindi ve ileri bir tarihte maliyetleri düşürmek için faizlerin de indirileceğini söyledi. Bu açıklama hafif de olsa kurlara hemen yansıdı.



Kavcıoğlu konuştu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüşün 3. çeyreğin sonunda, 4. çeyreğin başı gibi olacağının düşünüldüğünü belirtirken, "Bu görünüm, bizim dezenflasyon süreci boyunca politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımızla birlikte yorumlanmalıdır. Piyasalardaki haklı bir gerekçeye dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması gerekiyor" dedi.



Enflasyonun üzerinde faiz

Ekonominin yeniden dengelenmesini sağlayacak ılımlı bir iç talep ve kredi büyümesinin sağlanması için, sıkı para politikası duruşunun gerektiğini vurgulayan Kavcıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz."

Sonuçta her faiz konusu açıldığında bu tartışma yeniden başlıyor. Bu konuyu kaşıyanlara fırsat vermeyelim.

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