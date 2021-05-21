Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı’na tazminat ödemeye doymuyor

Meğer muhalefet lideri olmak ne kadar kolay bir işmiş. Aklına estikçe iktidardakilere çamur at. Sonuçta olsa olsa tazminat ödersin. Bunun başka müeyyidesi yoktur. Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olduğundan bu yana 1.5 milyon lira tazminat ödemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a...

Son olarak Man Adası belgelerine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına yönelik iddiaları üzerine istinafın bozduğu ve yerel mahkemeye geri gönderdiği davada karar çıktı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun 142 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.



TAZMİNAT BAĞIMLISI

Aslında Siyasi Partiler Kanunu'na bir madde eklense ve "Üst üste üç kez tazminat ödeyen siyasi parti genel başkanı müstafi sayılır" denilse, daha sağlıklı olmaz mıydı? Bu arada yeni bir tazminat bağımlısı daha gündeme geliyor. Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çirkin Binyamin Netanyahu benzetmesi nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Meral Akşener, grup toplantısında "Netanyahu, Erdoğan'ın İsrail versiyonudur" diyerek tepki çeken ifadelere imza atmıştı.

Bilindiği gibi CHP milletvekillerinin aylıklarından yapılan kesintilerle Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminat davalarının bedelleri karşılanıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için Rize'ye geldi. Rize'nin İkizdere ilçesine gelen ve esnaf ziyareti yapan Akşener'e İkizdereli vatandaşlardan tepki geldi. Vatandaşlar, Akşener'e, "Buraya neden geldiniz, çocuk katilleriyle iş yapıyorsunuz. Provokasyon için mi geldiniz" dedi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın