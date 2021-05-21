21 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı’na tazminat ödemeye doymuyor
MEHMET BARLAS
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı’na tazminat ödemeye doymuyor

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı’na tazminat ödemeye doymuyor

21.05.2021, Cuma
Meğer muhalefet lideri olmak ne kadar kolay bir işmiş. Aklına estikçe iktidardakilere çamur at. Sonuçta olsa olsa tazminat ödersin. Bunun başka müeyyidesi yoktur. Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olduğundan bu yana 1.5 milyon lira tazminat ödemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a...
Son olarak Man Adası belgelerine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına yönelik iddiaları üzerine istinafın bozduğu ve yerel mahkemeye geri gönderdiği davada karar çıktı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun 142 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

TAZMİNAT BAĞIMLISI
Aslında Siyasi Partiler Kanunu'na bir madde eklense ve "Üst üste üç kez tazminat ödeyen siyasi parti genel başkanı müstafi sayılır" denilse, daha sağlıklı olmaz mıydı? Bu arada yeni bir tazminat bağımlısı daha gündeme geliyor. Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çirkin Binyamin Netanyahu benzetmesi nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Meral Akşener, grup toplantısında "Netanyahu, Erdoğan'ın İsrail versiyonudur" diyerek tepki çeken ifadelere imza atmıştı.
Bilindiği gibi CHP milletvekillerinin aylıklarından yapılan kesintilerle Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminat davalarının bedelleri karşılanıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için Rize'ye geldi. Rize'nin İkizdere ilçesine gelen ve esnaf ziyareti yapan Akşener'e İkizdereli vatandaşlardan tepki geldi. Vatandaşlar, Akşener'e, "Buraya neden geldiniz, çocuk katilleriyle iş yapıyorsunuz. Provokasyon için mi geldiniz" dedi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bir gün birisi de “Bu Meral Hanım, Marine Le Pen’in Türkiye versiyonudur” derse ne olacak? 20.05.2021 Perşembe
Durdurun dünyayı... Katliamcılar ve onların destekçileri bu dünyadan indirilmelidir 19.05.2021 Çarşamba
İsrail savaş suçları işlerken, Amerika mahcup bir genç kız gibi davranıyor 18.05.2021 Salı
Normalleşme diyerek bütün anormallikleri benimsemeye başladık... 17.05.2021 Pazartesi
Uluslararası hukuk ve adalet varsa Netanyahu mutlaka yargılanacaktır 16.05.2021 Pazar
Kovid-19 salgınında da, başka konularda da ulusal düşünce birliği pek bulunmaz 15.05.2021 Cumartesi
Birlikte yaşamaya mecbur olanlar bu birlikteliği kabul edemiyorlar 14.05.2021 Cuma
Hitler karşısında Yahudileri destekliyorduk, şimdi de Netanyahu karşısında Filistinlilerden yanayız 13.05.2021 Perşembe
Artık markete ve pazara İçişleri Bakanlığı yön veriyor 06.05.2021 Perşembe
Acaba Melinda, eşi Bill Gates’e ‘Bu saçmalıklara artık son ver’ mi dedi? 05.05.2021 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA