Acaba Melinda, eşi Bill Gates’e ‘Bu saçmalıklara artık son ver’ mi dedi?

Bu Kovid-19 salgını başladığı günden beri söylenen bir söz var... "Bu salgın zenginleri daha zengin, yoksulları da daha yoksul kıldı" deniliyor ya... Galiba yeni bir söylem de tedavüle girmek üzere... "Bu salgın, zenginleri daha özgür kılıyor" şeklinde olabilir bu söylem. Çünkü dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos'tan sonra, dünyanın dördüncü en zengin adamı Bill Gates de 27 yıllık eşi ve üç çocuğunun annesi Melinda'dan boşanıyor. Bakalım Bill Gates, 27 yıllık eşine boşanma karşılığında 146 milyar dolar olan servetinin ne kadarını devredecek?



Züğürdün çenesi

Bu konuyla çok fazla ilgilenirsek "Zenginin malı züğürdün çenesini yorar" özdeyişini bir kez daha doğrulamaktan başka bir şey yapmış olmayız. Ancak bir de Bill Gates'in adı anıldığında akla gelen cevapsız sorular var ki, bunlar Gates'in servetinden daha çok ilgi çekiyor.



Uçuk teoriler

Mesela bu aşı meselesi, Bill Gates'in dünya tıbbına armağan ettiği bir şey mi ve aşının nihai amacı kısırlık yaratarak dünya nüfusunu azaltmak mı? Ayrıca Kovid-19'un üretildiği Çin'deki laboratuvarda Bill Gates'in hissesi var mıdır? Uçaklarla uzayı toza bulayıp güneş ışınlarının dünyaya gelmesini önleyerek küresel ısınmaya karşı önlem almak benzeri uçuk teorileri üreten Bill Gates, bu fikri cüreti servetinden mi alıyor? Ya da yapay ete dünyayı yönlendirmek gibi projelerinde satın aldığı arazilerin rolü ne olacak?



Bir şeylerin sonu mu?

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, hepimizin hayatına işletişim teknolojileri sunarak verdiği yönle yetinmeyen bir adam... Bu nedenle kendisi hakkında tüm dünyanın duyduğu kuşkular var. Boşanacağı eşi Melinda ile birlikte kurduğu vakıfların faaliyeti bu kuşkuları artırıyor. Boşanma gerekçesi olarak gösterdiği "Artık birlikte yaşayamayacağımız anladık" cümlesi belki de Melinda'nın Bill Gates'e "Yeter artık. Kes bu saçmalıkları" demesinden kaynaklanıyor.

Kısacası, bu Bill Gates tekin bir adam değildir...

