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MEHMET BARLAS
FETÖ, Türk ordusundan temizlendi ama şimdi sıra Amerikan ordusundaymış

FETÖ, Türk ordusundan temizlendi ama şimdi sıra Amerikan ordusundaymış

16.04.2021, Cuma
New York mahreçli bir Anadolu Ajansı haberi, günümü aydınlattı... Buna göre "Today's Zaman" yazarlarından İhsan Yılmaz, bir internet sitesine verdiği röportajda, FETÖ'nün Türkiye'deki alışkanlıklarından vazgeçmediğini, Amerikan ordusuna da sözleşmeli okullar (charter school) üzerinden adam soktuklarını söylemiş. Türkiye'den firar ettikten sonra Avustralya'nın Deakin Üniversitesi'nde akademik hayatına devam eden Yılmaz, ABD ordusuna sızmaya yönelik "hususi hizmet" yapılanması iddiasını 2019'da ABD'den gelen üst düzey bir örgüt yöneticisinin doğruladığını anlatmış.

FETÖ'nün yaptıkları
CIA tarafından desteklenip fonlanan FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu faaliyeti, bir nevi ilahi adaletin yansıması değil midir? Türkiye'de yargıya, polise ve orduya sızdırdıkları adamlarıyla bu ülkenin siyasi istikrarının canına okudu bunlar. Darbe girişimleri olan 15 Temmuz 2016'da, FETÖ'nün müritleri olan askerler, kendi halkına bomba yağdırdılar. Demek ki şimdi sıra Amerikan ordusunda ve bu ülkenin istikrarında. Biden yönetiminde Rusya'ya karşı Ukrayna'yı ve NATO'yu kışkırtan derin Amerika, bakalım FETÖ'cü askerler ve subaylar karşısında ne yapacak?

'Orduya adam sokuyorlar'
İhsan Yılmaz, bir canlı yayında şöyle konuşmuş:
"Charter school üzerinden Amerikan ordusuna adam sokuyorlar. Türkiye'de bu işi yapmaya alışmışlar, Amerika'ya gitmişler orada da bu işi devam ettiriyorlar. Sivil birisi 20 yıldır Amerika'da ama bakıyorsunuz, Türkiye'de Adil Öksüz ne iş yaptıysa onu yapmış. Hatta Amerika'ya gittikten sonra bile Adil Öksüz gibi eski talebeleri üzerinden o işleri yapmaya devam etmiş."

Bu bilgi doğrulanmış
FETÖ'nün ABD ordusuna, 30'a yakın eyalette işlettiği sözleşmeli okullar üzerinden adam yerleştirme çabalarını ilk defa örgütün ABD'deki illegal yapılanmasını araştıran Amsterdam Hukuk Bürosu'nun raporunda okuduğunu belirten Yılmaz, ismini vermediği örgüt yetkilisinin bu bilgiyi doğrulayan sözlerini duyunca şok geçirdiğini ve örgütle tamamen bağlarını koparma kararı aldığını söylemiş.
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