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Haberler Mehmet Barlas Salgın sonrası dış politikada yeni oluşumlar bekleniyor
MEHMET BARLAS
Salgın sonrası dış politikada yeni oluşumlar bekleniyor

Salgın sonrası dış politikada yeni oluşumlar bekleniyor

26.03.2021, Cuma
Koronavirüs salgını sonrası nasıl bir dünyada yaşayacağımızı kimse kestiremiyor. Kesin olan durum, hem ülke hem de şahıs ekonomilerinin şu anda zorlanmaya başladıklarıdır. Örneğin, Papa Vatikan'ın içine düştüğü ekonomik bunalımdan ötürü, kardinallerin maaşlarında yüzde 10'luk bir indirim uygulamaya başlamış.

Destekler yetmiyor
Biz Türkiye olarak salgının olumsuz yansımalarını doğal biçimde yaşıyoruz. Gerçi hükümet olabildiğince belirlenen desteklerle çeşitli kesimlere yardım etmeye çalışıyor. Ama özellikle esnafın bu zor dönemleri büyük zayiat vermeden atlatması kolay olmayacak.

Diplomasi atakları
Ve bu arada, doğrudan diplomasinin yerini zaman zaman görüntülü diplomasinin aldığı bu dönemde, Türkiye'nin dış politikada önemli atılımlar yapmaya başladığı da gözlemleniyor. Örneğin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretleri kapsamında Türkiye'ye gelen Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü.
Görüşme sonrası Vang Yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Önceki gün de Fransa Devlet Başkanı Macron'un Türkiye'yi Fransa'nın içişlerine müdahale etmekle suçlamasını sert bir dille protesto etmiştik. En önemli beklentilerden biri de Erdoğan ile Biden'ın görüşmesine ilişkin...

Merkel konuştu
Bir önemli haber de Almanya'dan geldi... Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin sadece bir NATO ortağı ve müttefiki değil, Avrupa Birliği'nin dış sınırında ikinci en kalabalık nüfusa sahip ülke olarak stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Merkel, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, "Aynı zamanda, AB'nin gelişmesinin ve refahının ancak AB dışındaki komşularımızla da iyi ilişkilerle mümkün olduğunu biliyoruz. Bu, özellikle çok yönlü ilişkileri bulunan NATO üyesi Türkiye için geçerli" dedi.

Türk-Yunan diyaloğu
Akdeniz'in doğusundaki gelişmelere ilgili değerlendirmede bulunan Merkel, "Her şeyden önce, son aylarda Kıbrıs ve Yunan sularında yaşanan kışkırtıcı faaliyetlerin ardından Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesinde gerilimi azaltma sinyali vermesi ve Yunanistan ile yeniden diyaloğa girmesi iyi bir haberdir. Kıbrıs'ın geleceği konusunda 5 artı 1 görüşmeleri de Birleşmiş Milletler yönetiminde devam edecek" diye konuştu.

İsrail'den bir ses
Öte yandan İsrail'in büyük gazetelerinden biri olan Haaretz, İsrailli siyasetçilere "Artık Türk-İsrail dostluğunu yeniden kurmanın vakti geldi" çağrısında bulundu. Gazete, Türkiye'yle olası bir işbirliği durumunda İran'ın bölgede tamamen saf dışı kalacağını iddia etti.
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