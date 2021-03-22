Bir eski milletvekilinin polis zoru ile TBMM’den çıkartılması tartışılıyor...

HDP-PKK ilişkileri yoğun biçimde tartışılırken, milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun önce TBMM çatısı altında direnişe geçmesi, sonra da polis tarafından gözaltına alınması, bu konuda ciddi bir sertleşmenin işaretidir. Tabii ki Gergerlioğlu'nun direniş eylemi tasvip edilemez. Bu eylem biraz çocukçadır... Ama bir dönem milletvekilliği yapmış bir kişinin polis tarafından yaka paça TBMM'den alınması da herhalde hoş bir tablo değildir.

Gerçi TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hem Gergerlioğlu'nun direnişini hem de gözaltı olayını hukuk açısından enine boyuna irdeleyip, değerlendirdi ve şöyle dedi:



Hukuk dışı propaganda

"Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis'i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez. Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis'in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir. Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dâhilinde yapılır ve yapılmıştır"



Canlı yayınlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da gözaltını değerlendirdi. Milletvekilliği düşen Gergerlioğlu'nun Meclis binasını terk etmediği ve halen milletvekili gibi davrandığı, sosyal medya üzerinden basın açıklamaları ve canlı yayınlar yaptığı, kamu binasında hakkı olmadığı halde hukuka aykırı olarak 17 Mart'tan itibaren ayrılmadığı belirtildi.



PKK sloganları atılmış

Açıklamada Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldükten sonra saat 19.25'te Meclis Genel Kurulu salonundan çıkarak basın mensuplarına demeç verdikten sonra ikinci katta bulunan HDP parti grup katına yürüyerek çıkarken beraberinde bulunan kişiler de dahil olmak üzere grup içerisinden terör örgütünü öven sloganlarının atıldığı, Meclis koridorlarında terör örgütü elebaşı ve terör örgütü lehine slogan atılmak suretiyle terör örgütü propagandası da yapıldığının tespit edildiği ifade edildi. Meclis'ten çıkarılan Gergerlioğlu, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi ve sonra serbest bırakıldı...



Sertleşme ortada

Bütün bu değerlendirmeler ve açıklamalar kabul edilse bile, bu konudaki sertleşmenin görmezden gelinmesi de mümkün değildir. Çünkü olayın derininde HDP'nin kapatılmasına ilişkin gelişmeler de vardır. Dilerim bu süreç geçmişin tatsız dönemlerini yeniden gündeme taşımaz.

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