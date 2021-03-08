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Haberler Mehmet Barlas Yasakçılık bazılarının mutluluk duymalarına sebep olmaya başladı
MEHMET BARLAS
Yasakçılık bazılarının mutluluk duymalarına sebep olmaya başladı

Yasakçılık bazılarının mutluluk duymalarına sebep olmaya başladı

08.03.2021, Pazartesi
Meğer birileri lokantaya gidip yemek yiyenlere ve arkadaşları ile karşılıklı oturup sohbet edenlere çok kızıyorlarmış. Koronavirüs salgını fırsat bilinip bütün lokantalar kapatılınca ve arkadaşların karşılıklı oturup bir araya gelmeleri yasaklanınca bunlar çok mutlu olmuşlardı. Gizlice açılan mahalle kahvelerine yapılan baskınlarda tatmin arıyorlardı.

Baskın merakı
Nihayet cumartesi İstanbul'da normale dönüş başlatıldı ve batmayıp hala ayakta kalabilen lokantalar açıldı. Ve derken bunlara da baskın yapıldığını, kişi başına binlerce lira ceza yazıldığını bizler üzülerek izledik, onlar ise mutlulukla izlemeye başladılar... Bu durumdan bakalım sağlıkla görevli yetkililer ve kurul üyeleri ders alacaklar mı? Yasakçılığın artık çığırından çıkmaya başladığını ve toplumun akıl sağlığının tehlikeye düşmeye başladığını görebilecekler mi?

Uyarı meraklıları
Ancak bu konuda fazla ümitli değiliz. Çünkü birileri durmadan tehlike uyarısı yapıyor. Bunlara göre Karadeniz'de alarm durumu devam ediyor, büyük kentlerde artış da devam ediyor. Salgındaki son durumu değerlendiren bir doktor "Vaka sayılarının artışta olduğu bir dönemde açılmaya gittik. Bize 1 Haziran'ı hatırlatıyor görüntüler. Kısıtlamalar bir anda kaldırılmıştı." dedi. Bir başka doktor da "5 binlerden başlayan vaka sayısının 11 binlere ulaştığını görüyoruz. Burada Salı günü başlayan normalleşmenin etkisi olduğunu söyleyemeyiz. 6 gün biraz erken, önümüzdeki Salı'dan itibaren etkisini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul kırmızı olacakmış
Sağlık Bakanı Koca'ya gelince, salgınla mücadeledeki istikrarsızlığı, toplumun yasaklara uymamasına bağlamakta adeta ısrarcı. Bir müjde verir gibi İstanbul'un haritadaki renginin kırmızıya dönmesi ihtimalinden söz etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre aralarında İstanbul'un da olduğu 24 ilimiz gelecek hafta yayınlanacak kırmızı kategoride olması bekleniyormuş.
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