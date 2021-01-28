Toplumun şu andaki en önemli beklentisi, kısıtlamaların ve yasakların kalkmasıdır...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yatırımlara ilişkin açıklamalar yaptığında ya da çeşitli kesimlere para yardımı yapılacağını açıkladığında, tabii ki ilgiyle dinleniyor. Ancak geniş kitlelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şu andaki beklentisi, kısıtlamaların ve yasakların kalkacağı tarihin ivedilikle açıklanmasıdır. Erdoğan dün, kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız" dedi. Erdoğan, TBMM'de yaptığı grup konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Yasaklar ve destekler

Cumhurbaşkanı ayrıca "Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olanlara destek ödemesi yapacağız" dedi. Buna göre cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize, 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere, ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapılacak.



CHP kin saçıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinden AK Parti'nin 2 il kongresine canlı bağlantıyla katıldı ve CHP'ye sert eleştirilerde bulundu...

"- Milletle gönül bağı kurmak yerine affedersiniz Stockholm sendromu diyerek milleti aşağıladılar. 'Benim oyum ile dağdaki çobanın oyu bir mi olacak' serzenişiyle içlerindeki kini ortalığa saçtılar. CHP Genel Başkanı'nın yaptığı gibi toplumumuzun farklı kesimlerini tehdit etmeye başladılar."

"- Terör örgütünün şehir eşkıyalarına 'arkadaş' diyenler, bugün devletin valisine, kaymakamına, askerine ahlaksızca 'militan' iftirası atıyor. Bunun adı siyaset değil siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir."



İftira üretim merkezi

"- CHP Genel Başkanı, akla hayale gelmedik iftiralarla AK Parti'ye saldırmaktadır. Bizzat eski cumhurbaşkanı adaylarının ifadesiyle CHP bugün yalan ve iftira üretim merkezi haline dönmüş durumdadır."

"- Bölücü örgütün uzantılarıyla kurduğu ittifaktan dolayı CHP, siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir. 2023 seçimleri Türkiye'de CHP'nin rövanşist siyasetinin de tasfiye edildiği yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır."

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