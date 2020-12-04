İnsanlığın kafası çok karışık... Amerika “Ya salgın biyolojik bir silahsa” diye düşünmeye başladı

Dünyayı dolaşmak kolaylaştı... İnternet en uzak köşeleri, bilgisayarınızın tuşları kadar yaklaştırıyor. Ve böylece bazı konularda insanlığın yavaş yavaş uyanmaya başladığını görüyorsunuz. Bu uyanışın en sıcak haberi Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi...



Ya biyolojik silahsa...

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, virüslerin bir devlet veya terör örgütü tarafından biyolojik silah olarak kullanılma ihtimali konusunda kaygılarının olduğunu söyledi. Biyolojik silahlarla ilgili bir soruya yanıt veren Milley, "Bu virüs (Kovid-19) veya başka bir tip virüs biyolojik bir sistem olarak kötü emeller için kullanılabilir mi? Elbette ki evet. Bu olabilir ve bu bir kaygıdır." dedi.



Korkunç bir yıkım olur

Ulus devletlerin zaten böyle bir kabiliyet geliştirme kapasitesine sahip olduğuna işaret eden Milley, "Asıl daha büyük kaygı ise bir terör örgütünün veya sorumlu aktör gibi davranmayan birilerinin bunu kullanmasıdır. Bu çok büyük bir kaygıdır. Ayrıca, elinde hiç silah olmayan örgütlerin biyolojik silahlar geliştirip bunları kullanmalarını ve korkunç bir yıkıma neden olmalarını hayal etmek hiç de zor değil" değerlendirmesinde bulundu. Bu arada ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, yeni tip koronavirüs salgınına karşı tavsiye edilen karantina süresini 14 günden 7 ila 10 güne düşürdü.



Asıl ölüm nedeni...

Dünya koronavirüs salgınındaki ölüm sayısının 1.5 milyonu geçtiğini konuşurken BM Genel Sekreteri Guterres, insanlığın doğaya karşı verdiği savaşın "intihar girişimi" olduğunu söyleyerek, "Hava ve su kirliliği yılda 9 milyon kişinin ölümüne neden oluyor ve bu rakam, pandeminin neden olduğu kayıplardan 6 kat daha fazla" dedi.

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