Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye çağdaşlık dersi veriyor

CHP muhalefetinin sözcülerini dinlerken, geçmişe dönüyorum. Çünkü bunlar geçen yüzyıldaki "3'üncü Dünyacı" söylemler... Yabancı sermaye düşmanlığı ya da Batı hayranlığı bu söylemlerin ana çizgilerini oluşturuyor. Bu açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan bunlardan 100 yıl ileride. Her konuşması ile CHP muhalefetinin sözcülerine çağdaşlık dersi veriyor.



Çarpık medya

Örneğin dün TRT World Forum'un açılışında uluslararası medyanın Avrupa'daki olaylarda üç maymunu oynadığını hatırlattı. "Fransa'nın medyaya ablukası karşısında eleştirel tek cümle kurmadılar. Medya organlarının İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması, gerçekten utanç vericidir" dedi. Bilindiği gibi CHP sözcüleri bu gibi durumlar gündeme geldiğinde dut yemiş bülbül oluyorlar.



Yabancı sermaye ve gerçekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün kabine toplantısı ertesindeki Ulusa Sesleniş konuşmasında da CHP muhalefetine yabancı sermaye konusunda dersler verdi. Sürekli Katar sermayesine saldıran CHP'lilere gerçekleri şöyle anlattı:

"- Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'un Türkiye Varlık Fonu'nun uhdesindeki yüzde 10'luk hissesinin Katar'a satışı yapıldı. Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun "Borsa İstanbul"daki payı yüzde 80.6'dır. Bay Kemal bunu öğren, bunu bil, bu sana lazım."



Katar ve dünya

"- Katar Yatırım Otoritesi aralarında Almanya, İngiltere, ABD gibi ülkelerin bulunduğu 40'tan fazla ülkede 400 milyar dolardan fazla yatırımı olan küresel bir kuruluştur. Bu kuruluş Londra Borsası'nın da yüzde 10.3'üne sahiptir. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı Katar bizi ele geçiriyor diye zırvalayan kimse çıkmadı."



Akılsız bir güruh

Cumhurbaşkanı'nın muhalefetin saçma sapan söylemlerine ve bunları seslendirenlere bakış açısı da şöyle:

"Esasta hiçbir şey üretmez, çok konuşur ama aslında hiçbir şey söylemez. Bunlar dünyayı çok bilir gibi davranır ama hiçbir şeyden haberleri yoktur. Sürekli bağırır ama hiç dinlemez. Yalanda ve iftirada sınır tanımaz ama gerçeklere gelince arkasını dönerler. Demokrasiyi milletin iradesinde değil yurt dışından gelen sinyallerde arar. Etrafına kin ve nefret satmaktan kalbi kurumuş, ruhu kararmış, gözü körleşmiş, dili çatallaşmış bir güruhtur."

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