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Haberler Mehmet Barlas Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir depremi hakkında Samsun’da konuştu
MEHMET BARLAS
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir depremi hakkında Samsun’da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir depremi hakkında Samsun’da konuştu

02.11.2020, Pazartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiç yorulmaması artık dikkati çeker hale geldi. Bakıyorsunuz depremin yarattığı sorunları yerinde görmek için Van'dan ayrılıp İzmir'e gidiyor. Ertesi gün de AK Parti Kongresi'ne katılmak üzere Samsun'a geliyor. Bu arada iç ve dış siyasetin önemli konularında bakanları ile görüşmeye hiç ara vermiyor.
Sonuçları ile yüreğimizi yakan İzmir depremi konusunda en son bilgiyi de, Cumhurbaşkanı'nın Samsun'daki konuşmasından aldık. Bunları hatırlayalım:

58 vefat var
"Şu ana kadar 58 vefatımız var, 896 yaralımız var. 200 kadarı tedavide. Bunun dışındakiler taburcu edildi. Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, hastalıktan, kazadan, beladan, musibetten korumasını temenni ediyorum."

Yarına güven...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yarınına dönük olarak da "Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor. Bu değişim selinin önüne set kurmaları mümkün değil" dedi.

Deprem sorumlu değil
Bütün değerlendirmelerin ortaya çıkardığı bir gerçeği de vurgulamalıyız. İzmir depreminde ölenlerin sorumlusu deprem değil, imar kurallarına uymadan çürük inşaatları yapan kişilerdir. Bu kişilerin kazandıkları haksız paraların üzerinde deprem kurbanlarının kanı vardır.

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Prof. Dr. Burhan Kuzu'yu sonsuzluğa uğurluyoruz...

Hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Burhan Kuzu, "28 Şubat"ın zor günlerinde benim yol arkadaşımdı. Onunla Anadolu kentlerine gider ve çeşitli mekanlarda konuşmalar yapardık. Mesela 28 Şubat rejiminin çeşitli baskılarına hedef olan Konya bu kentlerden biriydi. Prof. Dr. Kuzu da kötümser olmamayı ve çok yakında özgürlük rüzgarlarının eseceğini söylerdi.
AK Parti iktidarında üç dönem milletvekilliği ve Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. AK Parti iktidarının yerleşik hale gelmesinde ve sonunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oluşmasında büyük katkıları vardır. Prof. Dr. Burhan Kuzu'yu sevgi ile ve rahmet dileyerek anıyorum. Ailesine sabırlar diliyorum.

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