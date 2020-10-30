Rusya’dan Macron’a laiklik ve demokrasi konusunda nasihat geldi

Demek kaderde bu günleri görmek de varmış... Sonunda Rusya Fransa'ya devlet yönetimi konusunda ders verecekmiş. Aslında Fransa'ya haksızlık etmeyelim. Ders alması gereken bir Fransız var, onun adı da Macron... Bir sözde mizah dergisinin Hazreti Muhammed'i alaya alan karikatürler yayınlamasının demokrasinin varlığını kanıtladığını savunan Macron kendi ülkesindeki Müslümanları da, dünyadaki İslam ülkelerini de yok sayıp, öyle ayıplı davrandı ki, sonunda kendisine Rusya'dan uyarı geldi...



Laiklik üzerine

"Charlie Hebdo" dergisinin Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür ile ilgili olarak Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya'nın kısmen Müslüman bir ülke olduğunu unutmayalım. Bizim ülkemizde böyle bir yayın asla yayınlanamaz" dedi. Bilindiği gibi Fransa'da 5.72 milyon Müslüman yaşıyor. 2016 yılına göre bu rakam nüfusun yüzde 8.8'i anlamına geliyor. Avrupa'da ikinci sırada 4.95 milyon ile nüfusunun yüzde 6.1'ini Müslümanların oluşturduğu Almanya var. Üçüncü sıradaki İngiltere'de 4.13 milyon ve dördüncü sıradaki İtalya'da 2.87 milyon Müslüman yaşıyor. Fransa genelinde 2 bin 500 cami ve ibadethane bulunuyor. Avrupa'da 30 ülkede yaklaşık 26 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin ediliyor. PEW Araştırma Merkezi'nin verilerine göre 2050'de bazı Avrupa ülkelerinde Müslüman nüfus üçe katlanabilir.



Çok uluslu ve çok dinli

Peskov, konuyla ilgili bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta, "Rusya'nın kısmen Müslüman bir ülke olduğunu unutmayalım. Rusya'da yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşıyor. Rusya'da hakim din Hıristiyanlıktır, ancak ülkemizin benzersiz yanı, çok uluslu ve çok dinli doğasındadır. Rusya'da tüm inananlar birbirine tam olarak saygı duyarak yaşıyor" dedi. Kremlin sözcüsü, "Bu nedenle, ülkemizde böyle bir derginin var olması, mevcut yasalarımız da dikkate alındığında kesinlikle imkansızdır" diye konuştu.



Ağır eleştiri

Öte yandan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransız Milletvekili Manon Aubry, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumuna ilişkin, 'Laiklik, sabah, öğlen ve akşam Müslümanlara nefretini kusmak için bir bahane değil' ifadesini kullandı. Aubry, inanç özgürlüğünün, korunması gereken temel özgürlük olduğunu anımsattı. Aubry, ülkede Müslüman derneklerin kapatılmasına da tepki gösterdi.

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