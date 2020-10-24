Devlet vatandaşlarına kötülük yapanları asla unutmuyor

İyi haberlerle kötü haberler bir arada üremeye devam ediyor... Ama en son haber bana göre iyi bir haberdi. Bu haberle devletin bir bebek gibi zayıf belleği olduğunu düşünenlerin ne kadar yanıldıkları kanıtlandı. Yani devlet hiç unutmuyor... Devlete ve vatandaşlarına kötülük edenler bir gün mutlaka cezalandırılıyor. MİT ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet'in işbirliğinin devletin belleğinin varlığını doğruladığı son haber şöyle:



Devlet unutmaz

Bu habere göre Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik saldırının faillerinden "Fırat Botan" kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet'in operasyonuyla Kuzey Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi.



Terörist yakalandı

Tekiner'in, Kayseri'de, Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının faili "Kendal/Deniz" kod isimli Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlenmişti.

Bir haber ise ne iyi ne de kötü haber kapsamında... Bu haber sadece bir zırvalamayı yansıtıyor ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden geliyor.



Zırva haber

BAE'de yönetime yakın bir gazeteci olan Hamad Al Mazrouei, İsrailli bir gazeteye röportaj vererek Hz. Muhammed'i suçladı. Peygamberimize 'Hayber'de Yahudilere haksızlık etme' iftirasını atan Mazrouei, "Onları Medine'den kovdu. 629'da Medine'den ihraç edilen Hayber Yahudileri için İsrail'den özür diliyorum" ifadelerini kullandı.



Adam sapıtmış...

Bununla da yetinmeyen Mazrouei, Suudi Arabistan'a "Yahudilere tazminat ödeyin" çağrısı yaparak şunları söyledi: "Suudi Kralı Selman ve oğlu Muhammed bin Selman'ın başını çektiği Suudi yönetimini Yahudi örgütlerine tazminat ödemeye çağırıyorum. Paralarını, işlerini ve evlerini kaybettiler. Hicaz topraklarının sahibidirler. Suudi yönetimi şimdi bazı Yahudilere vatandaşlık vermeli ve onlara maddi tazminat ödemeli."

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