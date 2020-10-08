Biden’ın Türkiye siyaseti hatırlanınca “İnşallah Trump seçilir” diyoruz

İnanılacak gibi değil ama gerçek bu... Amerikan başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, Türkiye aleyhtarlığını bir siyasi çizgi olarak benimsemiş durumda...



Adeta düşman

Reuters'in haberine göre Biden, "Trump yönetimi, başarılı bir diplomasi ortamının yaratılması için güç kullanma gibi tehditler de dahil olmak üzere Türkiye'ye bölgede Yunanistan'a karşı provokatif eylemlerden kaçınması için baskı uygulamalı" demiş... Reuters'te yer alan habere göre Biden ayrıca "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da Ayasofya'yı camiye çevirme kararını geri almaya ve Ortodokslar da dahil olmak üzere herkesin eşit erişime sahip olmasını sağlayarak müze statüsüne döndürmeye çağırıyorum" ifadelerini kullanmış.



Türkiye takıntılı

Joe Biden yaptığı yazılı açıklamayla NATO'nun Yunanistan ve Türkiye arasında tansiyonu düşürme ve askeri gerilimi azaltma mekanizması kurulması çabalarını desteklediğini ve diplomatik görüşmelerin başlamasının doğru bir adım olduğunu söylemiş. Bu adamın daha önceki marifetlerini ve 22 Ocak 2016'daki İstanbul ziyaretinde kırdığı potları da yazar arkadaşımız Şebnem Bursalı dünkü SABAH'taki köşesinde şöyle hatırlatmıştı:



Tehdit etmişti

"...Başkan Erdoğan'ın Suriye başta olmak üzere bölgede izlediği bağımsız dış politika adımlarını ve kararlılığını sert sözlerle eleştiren Biden, Türkiye'yi NATO üyeliğinden çıkarmakla bile tehdit etmişti. Dönemin başbakanı ile yaptığı görüşmede terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'yi terör örgütü olarak görmedikleri ve hatta 'PYD, ABD'nin kara gücüdür' sözleri hayli kriz yaratmıştı."



Ziyaret ertesinde darbe girişimi

"ABD'nin tehditlerine boyun eğmeyen Türkiye üzerine ne planları olduğuna dair bu ziyareti takip eden yakın zamanda 15 Temmuz FETÖ'cü darbe kalkışmasının gerçekleşmesi de manidar! ABD'nin başkan adayı Biden'ın, 2016 Ocak ayındaki İstanbul ziyaretinde özel olarak görüştüğü isimlerden biri de, firari Can Dündar'ın oğlu Ege Dündar idi. Bu görüşme sonrasında Ege Dündar, yaptığı açıklamada Biden'ın kendisine; 'Çok cesur bir baban var, onunla gurur duymalısın' diyerek desteğini bildirdiğini söylemişti."

Evet... Bu konuda daha fazla ne söyleyebiliriz ki? Sadece "Donald Trump'ın yeniden seçilmesi bizim için daha iyi olacaktır" diyemez miyiz?

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