‘Koltuğu çok sevdiğimi/ Toplumdaki yerimi/ Erdoğan’ın takdirini/ Kaybedince anladım’

Son günlerde TRN Nağme radyosunda sık sık çalınan bir şarkı var. Güftesi Aşkın Tuna'ya ve bestesi Hüsnü Üstün'e ait olan bu Hicaz şarkının adı "Gittiğinde Anladım" şeklinde... Sözleri şöyle bu şarkının: "Aşkımız ne güzeldi/ Bittiğinde anladım/ Pişmanlıklar faydasız/ Gittiğinde anladım/ Seni çok sevdiğimi/ Kalbimdeki yerini/ Ben senin değerini/ Gittiğinde anladım/ Hayatta hiç bir şeye / Böylesine yanmadım/ Sensiz yaşamak çok zor/ Gittiğinde anladım" Bir dönemde AK Parti'de ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında üst düzey görevler almış ve şimdi hem AK Parti'yi hem de Erdoğan'ı yerden yere vuran bir siyasetçiyi izliyordum. Neler söylemiyordu ki?



Meğer neymiş!

Bu siyasetçiye inanırsanız Davos'taki "One Minute" da onun katkısı ile gerçek olmuştu. Bunun gibi bu siyasetçi görevinden alınıncaya kadar her şeyin mimarı olmuştu. Bunun gibi bir başka eski AK Partili siyasetçi de, kendisi gittikten sonra ekonominin alt üst olduğunu söylemekteydi. Biliyoruz ki AK Parti'nin kurucularından olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kardeşim" diyerek cumhurbaşkanlığına getirdiği bir başka siyasetçi de, AK Parti'ye ve Erdoğan'a takıntılı olanların cumhurbaşkanı adayı olmak için her türlü işareti veriyordu.



Yeni bir şarkı

Aslında yukarıda "Gittiğinde anladım" şeklindeki şarkının sözlerini bu siyasetçiler için "Gittiğimde anladım" şeklinde ve Hüzzam makamında söylemek doğru olmaz mıydı? "İktidara ortak olmak ne güzeldi/ Bittiğinde anladım/ Pişmanlıklar faydasız/ Gittiğimde anladım/ Koltuğu çok sevdiğimi/ Toplumdaki yerimi/ Erdoğan'ın takdirini/ Kaybedince anladım/ Hayatta hiçbir şeye/ Böylesine yanmadım/ Ne kadar rahat günlerdi/ Bittiğinde anladım" Evet... Bu şarkıyı kendilerine ithaf ettiğim eski AK Partili siyasetçiler şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Joe Biden'dan daha öfkeliler. Ancak bu duygularını iktidardan kopmadan ve görevden alınmadan önce seslendirselerdi, çok eğlenmez miydik? Neyse... Bu da bir siyaset tarzı demek ki...

