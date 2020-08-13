Aklı başında bir insan annesini ve kardeşini öldürmeyi düşünür mü?

Medyaya yansıyan bazı haberler beni ürkütüyor. Zaman zaman "Acaba toplum olarak akıl sağlığımızı yitiriyor muyuz" sorusunu kendi kendime soruyorum ve cevap vermeye korkuyorum. Çünkü evladını, eşini, sevgilisini öldürenlerin haberleri o kadar yoğunlaştı ki... Son olarak bir modacı hanımın kendinden geçip annesini feci şekilde dövdüğüne ilişkin bir haber vardı gazetelerde.



Vali yardımcısı

Son olarak Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu olan Tolga Polat'ın, Adana'da avukat kardeşi Altuğ Polat'ı ve annesi İkbal Polat'ı vurarak öldürdüğü haberi vardı medyada. Bu inanılmaz cinayetlerin nedeni ise miras paylaşımına ilişkin anlaşmazlıkmış.



Tartışıyormuş

Haberi hatırlatayım: Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesinde meydana gelmiş... Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, Adana'da annesi ve kardeşinin oturduğu apartmana gelmiş. Polat, bir süre sonra annesi ve kardeşiyle tartışmaya başlamış...



Silah sesleri

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Polat belinden çıkardığı tabanca ile önce annesi İkbal Polat'a ardından da avukat kardeşi Altuğ Polat'a ateş açmış. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş.. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Altuğ Polat ile annesi İkbal Polat'ın hayatını kaybettiği saptanmış. Olaydan bir süre sonra Polat'ın gözaltına alındığı bilgisi verilirken, Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de olay yerine gelerek incelemelerde bulunmuş.



Afrin sorumlusu

Düşünebiliyor musunuz? Adam hem vali yardımcısı hem de Türkiye'nin temel güvenlik sorunlarından biri olan Afrin'den sorumlu kamu görevlisi... Bu adamın akıl sağlığı yerinde olmayanlara ve yasa dinlemeyenlere doğru yolu göstermesi beklenirken, bir delinin bile aklına gelmeyecek çapta cinayetlere imza atıyor.



Ne yapacağız?

Doğu Akdeniz, İstanbul Sözleşmesi, CHP'den çıkacak yeni parti ve benzeri konularla uğraşırken, toplumsal akıl sağlığımız konusundaki dalgalanmaları adeta umursamıyoruz. Bu konuda toplum olarak mutlaka bir şeyler yapmalıyız...

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