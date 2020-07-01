Dede olmayanlar dedelerin neler hissettiklerini pek anlayamaz

"Dede" olmanın ne anlama geldiğini bilenler, Tayyip Erdoğan ve Sadık Albayrak'ın nasıl bir mutluluk yaşadığının farkındadırlar.

Açıkçası çocuk babası ya da annesi olduğunuzda, size ait olan o canlıların ne zaman büyüdüklerini pek anlayamıyorsunuz. Zaman su gibi akıp geçiyor. Çocuklarınız ne zaman okula başlıyorlar, ne zaman mezun olup hayata atılıyorlar, pek farkına varamıyorsunuz.



Zaman geçiyor

Ve derken kızınızın ya da oğlunuzun çocukları çıkıyor karşınıza... Artık zaman yavaşlamıştır. Onların bebekliklerini de, çocukluklarını da, ergenliğe geçişlerini de, adeta saniye saniye yaşıyorsunuz. Aslında onlara karşı duyduğunuz sorumluluk çok büyük oluyor. Ama genel söyleme katılıp "Sorumluluk olmadan sevmek daha hoş oluyor" falan da diyorsunuz.



Dede oldular

Cumhurbaşkanı Erdoğan hem erkek hem de kız babası olarak sekiz kez torun sahibi oldu. Sadık Albayrak ise, oğulları Berat ve Serhat Albayraklar'ın evlatları ile altı kez torun sahibi oldu. Yakından tanıdığım ve sevdiğim bu iki dedenin yeni torunlarının ailelere hayır ve mutluluk getirmesini diliyorum.



Mesaj

Berat Albayrak'ın doğumu duyuran mesajı beni duygulandırmıştı... Albayrak mesajında, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." diyordu.



Hemen geldi

Baktım dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün için İstanbul'a geldi, kızını ve yeni torununu görüp Ankara'ya döndü. Sanırım Esra'nın yeni annelik günlerinde yanında Emine Erdoğan bulunacaktır.

Dedelerin halinden anlayan bir dede olarak onların mutlulukarını yürekten paylaşıyorum.

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