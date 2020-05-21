21 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas Hazirandan sonra gerçek gündeme dönerken hepimiz ‘Nerede kalmıştık’ diyeceğiz
MEHMET BARLAS
Hazirandan sonra gerçek gündeme dönerken hepimiz ‘Nerede kalmıştık’ diyeceğiz

Hazirandan sonra gerçek gündeme dönerken hepimiz ‘Nerede kalmıştık’ diyeceğiz

21.05.2020, Perşembe
Önümüzdeki son dört günlük evden çıkma yasağı sona erince, sade biz vatandaşlar değil, devlet sorumluluğu taşıyan siyasetçiler ve bürokratlar da "Nerede kalmıştık" diyerek yeni gündemin önceliklerini saptayacak.

Zor günler geliyor
Biz vatandaşlar için kısıtlamalarla dolu bir yaz tatilini nasıl yapacağımız tabii ki önemli olacak. Ama asıl problemli olan kesim, gelir kaynakları üç aydır kesilmiş olan küçük esnaf ve işletmelerdir. Bunlara verilmeye çalışılan devlet kaynakları ise yeterli değildir. Yani hazirandan başlayarak yakınmaların gündemi belirleyeceği bir vatan sathından söz edilecektir. Yeniden dış turizme açılma hamlesi ise, herhalde eskisi gibi problemsiz olmayacaktır.

Suriye ve Libya
Siyasetçiler ev bürokratlar ise "Nerede kalmıştık" sorusunun cevabını genellikle sınır dışında, Suriye'de, Libya'da arayacaklardır... Bu arada Kuzey Irak'ta üslenen ve Türkiye'yi hedef alan PKK oluşumları da, önmli bir endişe konusudur.

Hafter eriyor
Libya'da Türkiye'nin askeri varlığı bu ülkenin kaderini değiştirirken, asi general Hafter'in de galiba sonunu getirmiştir. Mısır merkezli "Mada Masr" haber sitesine konuşan Mısırlı yetkili, Vatiyye Askeri Üssü'nün kaybedilmesinin ardından Mısır ve BAE'nin Hafter'i terk etmeye hazırlandığını söyledi. Aynı yetkili, Rusya'nın, operasyonlarda vurulan veya ele geçirilen Rus silah sistemlerinin görüntülerinin yayınlanmasından rahatsız olduğunu dile getirdi. Libyalı kaynaklar ise; Mısır'ın Hafter'in alternatifini çoktan bulduğunu belirtti.

Beşar Esad
Türkiye'nin desteğiyle ilerleyen Libya Ordusu, ülkenin batısının kontrolü için kritik öneme sahip Vattiye Hava Üssü'nü, geçtiğimiz günlerde 6 yıl sonra Hafter'in elinden geri almıştı. Suriye'de ise Beşar Esad'ın arkasındaki Rus desteğinin azaldığı gözleniyor. Haziranda Cenevre'de yeni bir Suriye oturumunun başlatılması da söz konusu.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Mayıs ayında Cumhuriyet tarihine yön veren gelişmeler yaşandı 20.05.2020 Çarşamba
Ramazan Bayramı’nda da sokağa çıkma yasağı bekleniyor 19.05.2020 Salı
Dünyanın hiçbir ülkesi artık Türkiye’den daha gelişmiş değildir 18.05.2020 Pazartesi
Demek cezaevine düşmeden de özgür olmanın değeri anlaşılırmış 17.05.2020 Pazar
CHP’nin HDP ile işbirliği bu partiyi giderek marjinalleştiriyor 16.05.2020 Cumartesi
Koronavirüs salgını olmasa da dünyada yeterli miktarda sorun vardır 15.05.2020 Cuma
Önlemler azalınca bazı illerde salgın tırmanmaya başladı 14.05.2020 Perşembe
Virüse söz geçiremeyenler bize sokağa çıkmayı yasaklıyor 13.05.2020 Çarşamba
Yeni Türkiye’de salgına karşı önlemler almak zor tercihlere dayanıyor 12.05.2020 Salı
Takvimdeki hiçbir gün “Anneler Günü” gibi etkileyici değildir 11.05.2020 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA