Hazirandan sonra gerçek gündeme dönerken hepimiz ‘Nerede kalmıştık’ diyeceğiz

Önümüzdeki son dört günlük evden çıkma yasağı sona erince, sade biz vatandaşlar değil, devlet sorumluluğu taşıyan siyasetçiler ve bürokratlar da "Nerede kalmıştık" diyerek yeni gündemin önceliklerini saptayacak.



Zor günler geliyor

Biz vatandaşlar için kısıtlamalarla dolu bir yaz tatilini nasıl yapacağımız tabii ki önemli olacak. Ama asıl problemli olan kesim, gelir kaynakları üç aydır kesilmiş olan küçük esnaf ve işletmelerdir. Bunlara verilmeye çalışılan devlet kaynakları ise yeterli değildir. Yani hazirandan başlayarak yakınmaların gündemi belirleyeceği bir vatan sathından söz edilecektir. Yeniden dış turizme açılma hamlesi ise, herhalde eskisi gibi problemsiz olmayacaktır.



Suriye ve Libya

Siyasetçiler ev bürokratlar ise "Nerede kalmıştık" sorusunun cevabını genellikle sınır dışında, Suriye'de, Libya'da arayacaklardır... Bu arada Kuzey Irak'ta üslenen ve Türkiye'yi hedef alan PKK oluşumları da, önmli bir endişe konusudur.



Hafter eriyor

Libya'da Türkiye'nin askeri varlığı bu ülkenin kaderini değiştirirken, asi general Hafter'in de galiba sonunu getirmiştir. Mısır merkezli "Mada Masr" haber sitesine konuşan Mısırlı yetkili, Vatiyye Askeri Üssü'nün kaybedilmesinin ardından Mısır ve BAE'nin Hafter'i terk etmeye hazırlandığını söyledi. Aynı yetkili, Rusya'nın, operasyonlarda vurulan veya ele geçirilen Rus silah sistemlerinin görüntülerinin yayınlanmasından rahatsız olduğunu dile getirdi. Libyalı kaynaklar ise; Mısır'ın Hafter'in alternatifini çoktan bulduğunu belirtti.



Beşar Esad

Türkiye'nin desteğiyle ilerleyen Libya Ordusu, ülkenin batısının kontrolü için kritik öneme sahip Vattiye Hava Üssü'nü, geçtiğimiz günlerde 6 yıl sonra Hafter'in elinden geri almıştı. Suriye'de ise Beşar Esad'ın arkasındaki Rus desteğinin azaldığı gözleniyor. Haziranda Cenevre'de yeni bir Suriye oturumunun başlatılması da söz konusu.

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