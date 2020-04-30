Rusya ve ABD ile mukayese edilirse Türkiye salgını az hasarla atlatıyor

Koronavirüs salgınını en hafif atlatan ülkelerden biri biz olabiliriz. Gerçi bu konuda yargıda bulunmak için erkendir. Neticede Türkiye'de de yüzbinlerce kişi ve sayısız işletme, gelirlerinden yoksun kaldı. Devletin yardımları bunlara ne kadar ilaç olabilir ki? Ayrıca muhtasar vergi beyannamelerini ve ödenekleri tahsil etmekte acele davranan bazı vergi daireleri, Hükümetin uyarılarını göz ardı ediyorlar. Böylece gelirleri sıfırlanmış mükelleflerin vergilerini hemen ödemeleri için onlara vergi daireleri tarafından baskı yapıldığı şeklinde haberler geliyor.



Henüz vakit erken

Başta da söylediğim gibi bu salgını hafif atlatmış da olabiliriz. neticede bir Anayasal kriz söz konusu değil. Başkanlık Sistemi mükemmel çalışıyor. Problemler teşhis edildiği anda bunlara çözümler de üretiliyor. Ama mesela Rusya'da durum farklı. Geçen hafta Star'da yazan Sevil Nuriyeva İsmayilof, Putin'ın tasarladığı ve onun bir kez daha başkan seçilmesini sağlayacak Anayasa değişikliğinin salgın yüzünden gündemden düştüğünü yazmış ve şöyle demişti:



Anayasa oylaması askıda

"Bazı eksperlere göre anayasa oylaması meselesi, böyle ekonomik ortamda ertelenebilir veya olmayabilir. Tabii ki muhaliflerinin en büyük arzusu bu idi. Koronavirüs ve onunla mücadele yöntemleri muhakkak ki razı olmayan halkın gözünde, hükümet yöneticilerini de etkileyecek türden."



Mişustin ve Sobyan

"Başbakan Mişustin, mesela bu salgından siyaseten yara alacak gibi durmakta. Putin için sonunda başarısızlık olursa, Mişustin'in üzerini çizmesi iyi bir taktik olurdu. Başka taraftan, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyan'ın ismi giderek parlamaya başladı. Nedenini sorarsanız Moskova ve etrafına ciddi yardım kampanyası sürecini iyi yönetmekte." Bu arada dün bir açıklama yapan Putin ise küresel enerji piyasalarının daha önce de keskin dalgalanmalarla karşılaştığını ancak mevcut durumun bugüne kadar hiç yaşanmadığını söyledi.



Amerika çok zorda

Koronavirüs salgını Amerika Birleşik Devletleri'nin de fena vurdu. Ölü sayısı Vietnam savaşındaki kayıpları geçmiş durumda.26 milyon kişinin işsiz kaldığı ve yüzde 5 oranında ekonominin küçüldüğü Amerika'da yılın sonundaki başkanlık seçiminin sonucu çok merak ediliyor.

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