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Haberler Mehmet Barlas Astronotlar dünyaya döndükleri zaman değişimi kavramakta zorlanmışlar
MEHMET BARLAS
Astronotlar dünyaya döndükleri zaman değişimi kavramakta zorlanmışlar

Astronotlar dünyaya döndükleri zaman değişimi kavramakta zorlanmışlar

18.04.2020, Cumartesi
2019'un Eylül ayından bu yana uzay istasyonunda (ISS) bulunan üç astronot, bıraktıklarından çok farklı bir dünyaya döndükleri için şaşırmışlar... Rus Oleg Skrypochka, Amerikalılar Jessica Meir ve Andrew Morgan, dünyaya döner dönmez her zamanki gibi evlerine gidecekleri yerde karantinaya alınmışlar. Kazakistan'daki Baykonur uzay istasyonundaki sıkı karantina 205 gündür uzayda bulunan Jessica Meir'i çok şaşırtmış. "Bu kadar kısa zamanda yer alan bu kadar büyük değişikliği kabullenmek kolay değil" demiş.

Ya bizler ne yapalım?
Aslında uzaya gitmeyen ve yeryüzünde ömür tüketen bizler de şaşkın durumda değil miyiz? Bundan altı ay önce birileri çıkıp "Yaşı 65'ten büyük ve 20'den küçük olanların evlerinden çıkmaları yasaklanacak" deselerdi, herhalde "Cumhurbaşkanı Erdoğan takıntılı muhalifler yine masal anlatıyorlar" diye düşünmez miydik? Şimdi yaşadıklarımızı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu o zaman tahmin edebilseydi, kim bilir neler söylerdi... Belki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeterli sayıda Şehir Hastanesi yapmamakla suçlardı.

Komplo teorileri
Evet... Çin'in Wuhan kentindeki salgın haberlerini ne kadar uzaktan ve kendi hayatımızın dışındaki bir olay şeklinde izledik... Şimdi başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bütün dünya ülkeleri bu gaflet uykusunun arkasındaki acı gerçekleri araştırıyor. Bazı komplo teorisyenleri ise, koronavirüsü Bill Gates'e bağlıyor ve "İnsanlara mikroçip takmak için salgına dayalı aşı üretimi planlanıyor" diyorlar.

Eve kapanıyoruz
Yeniden iki günlük evden çıkma yasağının başladığı bugün, hala geçmişte yaşayanlar, "Nüfus sayımlarında ve askeri darbelerde de sokağa çıkılmazdı" diyerek şimdi yaşanılanlara nostaljik takılıyorlar. Olaylara daha gerçekçi takılanlar ise, "Trump koronavirüsün hesabını acaba Çin'den sorabilecek mi" sorusuna cevap aramaktalar. Çünkü salgın Amerikan ekonomisini bir savaş geçirmişçesine yıprattı ve küçülttü.
Sonuçta yaşanılan değişimi kavramak için uzaya gitmeye gerek yok diyebiliriz. Bu değişimi cumartesi ve pazar günleri evlerimizden çıkmayarak değerlendirmeyi deneyebiliriz...
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