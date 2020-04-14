Soylu’nun hizmetlerinin bir hizmet adamı olan Erdoğan tarafından görülmemesi imkânsızdı

Hizmete dönük siyasetin günümüzdeki simge isimlerinden olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hizmetlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da takdir edilmesi, siyasete ilgi duyan genç kuşaklar tarafından mutlaka değerlendirilmelidir.



Hizmet siyaseti

İstanbul'a Belediye Başkanı olduğu dönemden başlayarak günlük polemiklerle vaktini geçirmek yerine kentin ihtiyaç duyduğu hizmetleri gerçekleştirerek yola çıkan ve daha sonra Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak da tüm ülkenin alt ve üst yapısının yenilenmesinin yolunu açan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hizmetlerini görmezden gelmesi mümkün değildi.

Cumhurbaşkanı, Soylu'nun istifasını geri çevirirken, İletişim Başkanlığı aracılığı ile bu hizmetleri şöyle sıralamıştı:



Hizmetlerin listesi

"Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır. Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir. Koronavirüs salgınının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir. İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir."



Hizmet kadroları

Yeni Türkiye'nin yarına hizmetleriyle aktaracağı isimler tabii ki sadece Süleyman Soylu değil... Bu isimleri hatırlarken, eski Başbakan Binali Yıldırım'ı, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u da unutmamalıyız. AK Parti iktidarının Türk siyasal yaşamına soktuğu isimlerden bazılarıdır bu kişiler. Cumhurbaşkanlığı sistemi, bu ve benzer isimlerin hizmet yarışında yer almalarının önünü açmıştır.

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