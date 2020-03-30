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MEHMET BARLAS
Bugünün çocuklarının ve gençlerinin gelecek kuşaklara anlatacak çok şeyleri olacak...

Bugünün çocuklarının ve gençlerinin gelecek kuşaklara anlatacak çok şeyleri olacak...

30.03.2020, Pazartesi
65 yaşını geçenlerin ve benim gibi daha yaşlı olanların kuşaklarının, çocuklara ve gençlere anlatacak bizzat yaşanmış anıları çok fazla değildir. Olsa olsa çok partili demokrasiye geçişi ve sonunda bir başbakanla iki bakanın idam edildiği ilk askeri darbe olan 27 Mayıs 1960'ta yaşananlar anlatılabilir. Belki daha sonra her 10 yılda bir darbe olduğunu, Süleyman Demirel'in başbakanlıktan iki kez devrildiğini ve postmodern darbe olan 28 Şubat 1997'nin mimarlarından birinin de Demirel olduğunu falan anlatabilir sözünü ettiğim kuşakların mensupları...

Yolculuk bile yasak
Ama bugün çocuk yaşta olanlar ve gençler, gelecek kuşaklara bugünü anlatırlarken dinleyen çocuklar ve gençler "Acaba bu anlatılanlarda abartı var mı" diye düşünüp, kuşkulanacaklardır. Gerçekten bir düşünün... Bulunduğunuz kentten bir başka kente yolculuk etmeniz yasaklanmış. Ancak valilikten alınan özel izinle bu yolculuğu yapabilirsiniz... Sanki savaş ortamı varmış gibi değil mi?

Farklı durumlar
Bugünleri anlatırken kim bilir belleklerde yer etmiş olan nice anı ön plana çıkacaktır? 65 yaşını geçmiş olanların yüz yüze kaldıkları dramatik koşullar mı? Rönesans'ın ülkesi İtalya'nın koronavirüs salgınına karşı yüz kızartıcı bir başarısızlığın simgesi olması mı? Aklı başında bilinenleri bile zaman zaman akıl çizgisi dışına çıkıp uyarıları hafife almaları mı?

Nereden biliyordu?
Gelecek kuşaklara bunları anlatırken, belki kafanızı karıştıran kuşkuları hala gidermemiş olabilirsiniz. Mesela Bill Gates'in 2015'te yaptığı konuşmada koronavirüs günlerini ve çaresizlikleri, 4-5 yıl önceden nasıl olup da böyle ince ince bilebildiğini belki hala çözememiş olabilirsiniz... Belki de koronavirüs günleri ertesinde dünya siyasetinin ve ekonomisinin yeniden yapılanmasına bakarak "Acaba her şey önceden planlanmış mıydı" şeklinde bir cevapsız soru da olabilir zihninizde...
Kısacası bugünün çocuklarının ve gençlerinin gelecek kuşaklara anlatacak çok şeyleri olacaktır.

Bir düzeltme
NOT: Dünkü yazımda Beştepe camisindeki özel Cuma namazı hakkında eksik bilgi vermişim. Meğer bu Cuma namazı, genel olarak ertelenen Cuma namazlarının affını dilemek maksadı ile ve Ankara ilindeki 35 Müftü davet edilerek kılınmış. Yani bu "VİP Cuma"sı ya da benim söylemim ile "Bir avuç insana dönük Cuma namazı" veya "Özel davetliler için bir Cuma namazı" değilmiş...
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