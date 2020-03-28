Misafir işçiler olarak Avrupa’ya açılırken koronavirüs riskine de açılmışız...

Dün Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, koronavirüs (Kovid-19) salgınında bugüne kadar sekiz ülkede 50 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca 151 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının da Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.



Oran çok yüksek

Düşünün ki 80 milyonu aşkın vatandaşın yaşadığı memleketimizdeki 3629 koronavirüs vakasında 75 insanımız hayatlarını kaybetti. Yani yurt dışında, sekiz ülkeye dağılmış olan Türkler demek ki anavatanlarında olduğundan daha fazla riskle karşı karşıya.



Misafir diye gittiler

Ben 1960'lı yılların başında üniversite öğrencisiyken ve Türkiye Milli Gençlik Teşkilatında (TMGT) Genel Sekreterlik yaparken Almanya Gençlik Federasyonundan bir davet mektubu gelmişti. Almanlar 20 üniversite öğrencisini yaz mevsimini geçirmeleri için Almanya'ya davet ediyorlardı. Ben de başta Hukuk Fakültesindeki arkadaşlarım olmak üzere çeşitli fakültelerden 20 ismi Almanlara bildirdim. Onlardan biletler geldi ve 20 öğrenci Almanya'ya gitti.



İşçilik yapmışlar

Sonbaharda döndüklerinde hepsi gittiklerine göre oldukça daha zayıftılar. Epeyi kilo vermişlerdi. Meğer yaz tatilinde çalışmaları için davet edilmişler. Önce elma bahçelerinde çalışmışlar. Sonra parke fabrikaların gönderilmişler. Yani bunlar "Misafir İşçi" kavramına uygun olarak ağırlanmışlar Almanya'da. Hemen hepsi kazandıkları paralarla bir Blaupunkt radyo bir de Webcor teyp alıp dönmüşlerdi. O dönemde ilk "Misafir işçi" kafilesi de Almanya'ya gitti. Sonra da bütün Batı Avrupa ülkelerinde Türkler işçi olarak çalışmaya başladılar. Şimdi sayıları milyonlarla ifade ediliyor.



Birbirimizi tanıdık

O döneme kadar Avrupa Türkleri fazla tanımazdı. Avrupa üniversitelerinde okuyan Türkler, akşam eğlencelerindeki arkadaşlarına "Bilin bakalım biz hangi milletteniz" diye sorunca "Lübnanlısın" veya "Yunansın" cevabı alırlardı. Hiçbir Avrupalının aklına "Siz Türk'sünüz" demek gelmezdi. Yani daha sonra misafir işçiler olarak dünyaya açılarak global her çeşit riske de açıldık. Sonunda Avrupa'daki koronavirüs salgınında ölen Türklerin oranı anavatandaki ölüm sayılarına oranla daha fazla çıktı.

Hayat böyle bir şey işte... Yabancı düşmanlığını da, İslamofobiyi de böyle öğrenmedik mi?

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