Silahlara ve iletişim teknolojilerine yatırımlar yapılırken sağlık konusu ihmal edilmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkmadan sürdürdüğü faaliyeti izlerken, özellikle iletişim teknolojisinin, internetin, akıllı telefonların hayatımıza neler getirdiklerini iyice hissediyoruz.



Video konferans

Mesela Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılacak 'G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne İstanbul'daki Huber Köşkü'nden katıldı... Bilindiği gibi G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.



Hayat kolaylaştı

Bu güne kadar G-20 zirvesine katılmak için, o gün zirve hangi ülkede yapılıyorsa, liderler uçaklara atlayıp oraya giderlerdi. Bizdeki zirve de Antalya'da toplanmamış mıydı? Ama artık kimsenin yerinden kıpırdamasına, uçağa binip deniz aşırı ülkelere gitmesine gerek kalmıyor. Koronavirüs tehlikesi bu açıdan hayatı böyle kolaylaştırdı.



Sağlık ihmal edildi

Ancak insanlığın ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetenlerin aynaya bakıp, kendilerinden utanmaları gerekiyor... Her yıl 7-8 yüz milyar doları askeri harcamalara ayıran, bütün potansiyelini dünyayı hizaya getirmek amaçlı silahlanmaya yönlendiren Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık tesislerini yetersizliği ve perişanlığı, koronavirüs salgını ile açığa çıktı. Dünyanın ekonomik başkenti gözüyle bakılan New York kenti, şimdi perişan durumda...



Avrupa Birliği ne yapyor?

Ama sadece Amerika değil yetersizlikleri ortaya çıkan ülke... İtalya, İspanya, Fransa da geçer not alamıyorlar sağlık tesislerinin yeterliliği açısından. Ayrıca Avrupa Birliği'nin olağanüstü durumlarda üye ülkelere hiç katkısının olamayacağı da anlaşıldı. Bu arada NATO da yerli yerinde kıpırdamadan durmuyor mu?



Virüs bizi uyandırdı

Bireyler olarak teknolojik aşamalar hayatımızı kolaylaştırıyor. Sadece akıllı telefonlar bile başlı başına yeni bir dünyanın kapısını açmadı mı? Ama büyük insanlık keşke teknoloji kadar sağlığa da ilgi duysaydı ve bir virüs yüzünden insanlık bir dünya savaşı ortamı yaşamak zorunda kalmasaydı.

