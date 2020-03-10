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MEHMET BARLAS
Veliaht bin Selman petrol fiyatını düşürdüğü için acaba Putin’e ne yapacak?

Veliaht bin Selman petrol fiyatını düşürdüğü için acaba Putin’e ne yapacak?

10.03.2020, Salı
Siyasal ya da ekonomik krizlerde çözümün çeşitli yöntemleri vardır... Suudi Arabistan veliahdı Muhammed bin Selman'a göre bu yollardan biri öldürtmek diğeri de zenginleri tutuklayıp servetlerine el koymaktır.

Kaşıkşı olayı
Bin Selman'ın kendisini eleştiren gazeteci Kaşıkçı'ya ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Çünkü bu cinayet Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda işlendi. Suudi Arabistan'dan kelen görevliler Kaşıkçı'yı öldürüp, cesedini de parçaladılar.

Yeni problem
Şimdi Suudi Arabistan'ın ve dolayısıyla veliaht bin Selman'ın başında yeni bir dert var. Petrol fiyatları son dört yılın en düşük seviyesine gerilediği için, Saudi Aramco'nun hisselerinde dün yüzde 10, piyasa değerinde ise yaklaşık 176 milyar dolar düşüş gerçekleşti. Bu arada Suudi bütçesinde de ne kadar açık oluşacağı henüz tahmin edilemiyor.

Rusya direndi
Üç yıldır petrol piyasaları konusunda uyum içinde çalışan Suudi Arabistan ve Rusya anlaşmazlığa düştükleri için, fiyatlar bu şekilde çakıldı... Rusya, OPEC'in istediği üretim kesintisini yapmadı. Suudi Arabistan bunun üzerine petrol ihracatında fiyat indirimine gitti. Sonuçta Brent petrol fiyatı yüzde 30 düşerek 31.7 dolara çakıldı. Hatırlanacağı gibi Brent petrolünün varil fiyatı 20 Ocak 2016'da 27.70 dolara kadar inmişti.

Sıra Putin'de mi?
Bu durumda veliaht prens Muhammed bin Selman acaba, Putin'e de diğer öfkelendiği ve sorumlu gördüğü kişilere yaptığını yapacak mı? Mesela Putin'i Moskova'daki Suudi Arabistan konsolosluğuna davet edip, oradaki görevlilerin yardımı ile petrole zam yapmaya mecbur eder mi? Ya da Putin'i Cidde'ye davet edip bir otele kapatır ve elindeki Gasprom hisselerini alıncaya kadar orada tutar mı?

Hep aynı durum
Son haberlere göre Muhammed bin Selman, Kralın kardeşi Ahmed bin Abdulaziz (Prens Ahmed) ile eski veliaht prens Muhammed bin Nayif'i de, kendisine darbe yapmayı planlamakla suçlayarak tutuklatmamış mıydı?

İndirim bekliyoruz
Petrol fiyatlarının düşüşü bize akaryakıtta büyük indirimler olarak yansıyacak. Rusya'da ise euro ve dolar yükselirken rublenin değer kaybetmesi Rus ekonomisini olumsuz etkiledi. 1991 yılındaki körfez savaşından beri ilk kez petrol fiyatlarının bu seviyeye düşmesiyle birlikte Rusya'da 1 euro 83.9 rubleden işlem gördü.

Rusya endişeli değilmiş
Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda 1 Mart itibarıyla 10,1 trilyon ruble bulunduğunu kaydederek, "Fondaki varlıklar, petrol fiyatlarının 6-10 yıl boyunca varil başına 25-30 dolar seyretmesi halinde oluşacak açığı kapatabilecek düzeyde." açıklamasında bulundu.
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