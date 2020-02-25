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MEHMET BARLAS
Konu ölüm olunca koronavirüs falan teferruattır

Konu ölüm olunca koronavirüs falan teferruattır

25.02.2020, Salı
Bu koronavirüs neden hepimizi böyle etkiliyor acaba? Çünkü "Ölüm" bu virüsle ilişkisi açısından adeta yok gibi... Düşünün ki Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre koronavirüsün görüldüğü günden sonraki 17 günde kanserden dünyada 510 bin kişi öldü. İran'da yılda 110 bin kişi kanserden ölüyor. Yani dünyada her gün 30 bin kişi kanserden ölüyor. Yılda toplam 10 milyon kişi ölüyor.

Ölüm sayıları
Düşünün ki dört ayda Amerika'da normal gripten ölen sayısı 25.000... Koronavirüsten ölenlerin haberlerine gelince...
İtalya'da virüs nedeniyle 219 hasta var ve ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Koronavirüs Çin genelinde 2 bin 594 kişinin ölümüne neden olmuş.

Ölümden sonra şiiri
Kanser korkusu sigarayı bırakmamıza pek neden olmuyor... Ama koronavirüs yüzünden neredeyse her şeyi bırakmak üzere değil miyiz? Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Ölümden Sonra " şiirindeki gibi bir dünyayı mı hayal ediyoruz acaba?
"Öldük, ölümden bir şeyler umarak,
Bir büyük boşlukta bozuldu büyü,
Nasıl hatırlamazsın o türküyü,
Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü,
Alıştığımız bir şeydi yaşamak.
Şimdi o dünyadan hiç haber yok,
yok bizi arayan soran kimsemiz,"

Çin ve İran
Bu "Korona"dan ötürü ölüm korkusunu tahlil ederken hiç unutmayalım ki, Amerika'nın düşman olarak gördüğü hangi ülke varsa korona orada daha etkili oluyor. Çin ve İran bu ülkelere iki tane çok iyi örnektir...
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