31 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
MEHMET BARLAS
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kendi kendini feshetme kararı alması bir çözüm olabilir mi?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kendi kendini feshetme kararı alması bir çözüm olabilir mi?

31.01.2020, Cuma
Madem Amerika Birleşik Devletleri'nin başındaki kişi ve damadı, hukuku da diplomasinin kurallarını yok sayabiliyorlar... Akıllarına estiği zaman, bir ülkeye başka ülkelere ait kentleri, yöreleri birilerine bağışlayabiliyorlar.

Madem...
Madem Amerika Birleşik Devletleri'nin başındaki kişi, kendisince tehlikeli bulduğu kişileri, generalleri açık ve seçik emirler vererek katledebiliyor. Ya da Amerika'nın kanunlarını uluslararası düzenin kuralları olarak kabul edip, başka ülkelere yaptırımlar uygulayabiliyor.
Bu tür örnekleri çoğaltarak "Madem" le başlayan sayısız paragraf yazabiliriz. Ama tablo çok açık ortada değil mi?

Anlamsız örgüt
Bu garip dünyada Birleşmiş Milletler taşınması gereksiz bir lüks değil midir? Zaten Güvenlik Konseyi'nin veto hakkına sahip üyelerinin var olması, Birleşmiş Milletler'in ipliğini yeterince pazara çıkartmıştır. Ayrıca UNESCO benzeri kuruluşlar da Amerika'nın bunlardan çekilmesi ile itibar yitirmişlerdir.

Tek maddeli gündem
Yapılacak şey, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun tek gündemli olağanüstü toplantıya çağırılmasıdır. Bu toplantıda şu andaki dünya düzenini yok sayan davranışlar açıkça konuşulmalı ve Genel Kurul'da Birleşmiş Milletler'in kendini feshetmesi için karar alınmalıdır. Bu durum çok da şaşırtıcı olmayacaktır. neticede Milletler Cemiyeti de, kendi kendini feshetmeden 2'nci Dünya Savaşı'nın patlaması ile buharlaşmamış mıdır?

İşi uzatalım mı?
Amerika Birleşik Devletleri hem dolar matbaasının sahibi olması ile hem de 800 milyar dolarlık askeri bütçesi ile dünyanın fiilen patronu ve Başkanının davranışları ile de dünyanın kabadayısıdır. Bu gerçek ortadayken işi uzatmanın ne faydası olabilir ki?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Trump ile damadı Kudüs’ü ve Batı Şeria’yı İsrail’e hediye eden barış planı yaptılar 30.01.2020 Perşembe
Trump Süleymani’ye yaptığını Hafter’e yapmayı düşünmüyor 29.01.2020 Çarşamba
İnsanlığa felaket haberleri yetmiyor... Felaket üretimi için yoğun çaba var 28.01.2020 Salı
Depremin nedenini de fay hatlarını da biliyoruz ama hazırlıklı değiliz 27.01.2020 Pazartesi
Hepimiz o anda Elazığlı olduğumuzu hissetmedik mi? 26.01.2020 Pazar
Dünyadaki herkesle aramız açıksa Merkel’in Türkiye’de ne işi var? 25.01.2020 Cumartesi
Yunanistan’ın kadın Cumhurbaşkanı “Gırtlağa kadar batıkken neden Türkler’e sataşıyoruz” diye sorsa ya... 24.01.2020 Cuma
Bunlar devlete hizmet ediyor kisvesi altında FETÖ müridi olmuşlar 23.01.2020 Perşembe
Dedikodu yapan siyasetçinin de işine son verilmesi doğru olmaz mıydı? 22.01.2020 Çarşamba
Erdoğan’a göre Berlin Konferansı’nın kaderini ateşkese uyum belirleyecek 21.01.2020 Salı
Daha Fazla Gör
BİZE ULAŞIN