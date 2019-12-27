Libya gibi karmaşık sorun varken Kanal İstanbul’u tartışmak kolaycılıktır

Kanal İstanbul'u konu alan "Yararlı mı - Zararlı mı" tartışmalarını sürdürmek, galiba bir nevi kolaycılıktır... Çünkü Türkiye'nin önünde öylesine karmaşık ve yüksek riskli uluslararası sorunlar var ki, Kanal İstanbul'a dönük polemikler ancak kolaycılıkla nitelenebilir. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamasında Libya'ya ilişkin olarak söylediklerini hatırlayalım:



Asker göndeririz

"- Soruyorlar asker gönderecek misiniz? Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz." "-Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız. Meclis'ten bu tezkereyi geçirip davete icabet edeceğiz. Biz ülkenin meşru hükümetinin yanında davete icabet ediyoruz."



Destek isteyeceklermiş

Sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine cevap verir gibi bir açıklama yapan Libya hükümetinin İçişleri Bakanı Bashagha Başkent Trablus üzerindeki savaşın tırmanması halinde Türkiye'den resmen askeri destek isteyeceklerini söyledi. Bashagha'nın bu açıklamayı, Erdoğan'ın sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği Tunus'tan yapması dikkat çekti.



Moskova'dan bir ses

Bu arada gazetecilerin sorusu üzerine Erdoğan'ın Libya'ya asker gönderme planlarını yorumlayan Putin'in sözcüsü Peskov, "Üçüncü ülkelerin müdahalesi krizin çözümüne katkı sunmaz, ancak üçüncü ülkelerin soruna doğrudan çözüm bulma ve çatışmanın taraflarına çözüm konusunda yardımcı olma girişimleri her zaman memnuniyetle karşılanır" dedi.



Putin ne diyor?

Putin ise, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin Libya sorusuna "Libya konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, Türkiye'den delegasyon gelecek. Onlarla Moskova'da görüşeceğim" demişti... Muhabirin "Batı basını, Rus güçlerinin General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun saflarında yer aldığını yazıyor" demesi üstüne Putin esprili bir dille, "Batı basınının yazdıklarına gerçekten inanıyor musunuz?" yanıtını vermişti.



Wagner Grubu

Ukrayna, Suriye ve Sudan'da savaşan "Wagner Grubu" adlı Rus paralı askerlerinin en son Libya'da da ortaya çıkması üzerine bu konuya Tunus'a gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Sormak lazım, Libya'da bulunan, 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var?"demişti. Ukrayna basınında "Putin'in özel ordusu" olarak yansıtılan Wagner Grubu'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ünlü Rus milyarder Yevgeniy Prijogin tarafından finanse edildiği ileri sürülüyor.

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