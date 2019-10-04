Amerikan işgalinden bu yana Irak bir türlü istikrara kavuşamadı...

2'inci Dünya Savaşı yüzünden kabuğundan çıkan ABD, o gün bugündür dünyaya nefes aldırmadı...

Sonuçta nereden çekildiyse, oraya istikrar geldi. Nereye müdahale ettiyse, o ülkenin başı beladan kurtulmadı.



Vietnam sonrası

Amerika'nın yenilip çekildiği Vietnam şimdi birleşmiş istikrarlı bir ülke...

Amerika'nın son dönemde işgal ettiği Afganistan da, Irak da sürekli kan dökülen, insanların birbirlerini boğazlamaktan kıvanç duyduğu ülkeler.

Afganistan'da bir bombanın patlamadığı gün yok gibi. Irak ise şimdi yeni bir kaosun eşiğinde gibi görünüyor.



Irak yine karıştı

Bağdat'ta salı günü başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat'ta "güvenlik güçlerine, kamu ve özel mülklere saldırılar düzenleyen provokatörlere karşı, kamu düzenini ve iç güvenliği korumak için geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı talimatı" verdiğini belirtti.

Buna göre güvenlik güçleri acil insani durumlara, havalimanı yolcularına ve Erbain etkinliklerine katılacak olanlara müsamaha gösterecekmiş.



OHAL ilan edildi

Bağdat polisinin bir sözcüsüne göre göstericiler hala sokaklardaymış. Sözcü ayrıca orduya ait zırhlı araçların Yeşil Bölge girişinde konuşlandırıldığını, göstericilerin baskın teşebbüslerine cevap vermek için teyakkuza geçirildiklerini söyledi. Ülke genelinde de OHAL ilan edildiği de belirtiliyor.



Güvensizlik ortamı

Sonuçta bir eksiğimiz Irak'ın da Suriye'ye benzemesiydi... Hayat pahalılığı, yolsuzluk söylentileri ve genel olarak bir güvensizlik ortamı, Irak'taki huzursuzluğun nedenleri arasında. Bu arada ABD'nin İran'a uyguladığı ve son derece aşırı içerikli yaptırımlar, komşu Irak'ın ekonomisine de zarar vermekte.



Sorunlar bitmiyor

Komşularının bunalımları Türkiye'ye bazen göç bazen de terör biçiminde yansımakta. Ve şimdi Suriye'de Fırat'ın doğusunda bir güvenli bölgenin inşası projesi dolayısıyla, Türkiye doğrudan ABD ile sıcak bir anlaşmazlığın eşiğinde gibi görünüyor. İşin en garip yanı da ABD'nin şu andaki Trump yönetiminde, en az Irak kadar istikrarsız ve iç kavgalarla dolu bir görünüm vermesi değil mi? Kısacası nerede ABD varsa Allah oranın yardımcısı olsun...

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