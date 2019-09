Coğrafi kaderimizde deprem de var jeo-stratejik krizler de var

Son İstanbul depremi "Coğrafi kader" kavramının içeriğini yine hatırlattı hepimize... Coğrafi kaderin içeriğinde sadece yaşanılan toprakların fay hatlarına olan yakınlıkları yok.

Aynı zamanda jeo-stratejik konum da coğrafi kaderin içeriğinde bulunuyor.



Tam orta yerdeyiz

Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar gibi üç problemli bölgenin tam orta yerinde bulunmak Türkiye coğrafyasının ne tür sorunlara hedef olacağını da gösterir.

Bölgedeki her karmaşa sonunda bize sığınmacılar biçiminde yansır.

19'uncu yüzyılda Kafkaslar'dan, 20'nci yüzyılın başında Balkanlar'dan, daha sonra Yunanistan'dan, Yugoslavya'dan, İran'dan, Bulgaristan'dan ve nihayet Suriye'den akan sığınmacı kitleler, hep Anadolu'da nefes almışlardır.



Depremlerimiz

Tabii bir de depreme ve doğal felaketlere açık olmak gibi bir coğrafi kader de var. Bu açıdan Anadolu doğudan batıya uzanan fay hatlarının üzerinde bulunuyor. Bizim kuşaklar 1939 Erzincan depremini ve 1999 Marmara depremini dün gibi hatırlarız. Bu arada irili ufaklı pek çok deprem son İstanbul depremi gibi gelip geçmiştir.



Bahtsız ülkeler

Ancak bu açıdan coğrafi kaderleri bizden çok daha trajik gelecekler içeren bölgeler ve ülkeler var.

Örneğin Califoria'nın sonunun ne zaman geleceği bilinmiyor. Bunun gibi Okyanus'un ada devletleri ve mesela Maldivler, bu yüzyılın ortalarında herhalde su altında kalacaklar.



Ve cep telefonları

Şimdi ana derdimiz kriz anlarında cep telefonlarının neden kilitlendiği şeklindedir. Bereket son İstanbul depreminde büyük bir hasar ve can kaybı olmadı. Ancak her şeye hazırlıklı olmamız gerektiği de sürekli hatırlatılıyor.

Eğer coğrafi kaderinizin fay hatları bir süreliğine ön plana çıkmışsa, coğrafi kaderin jeo-stratejik fay hatları da kısa süre sonra yeniden hatırlanır. Biz de Güvenli Bölge dolayısıyla bunu hatırlayacağız.

