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MEHMET BARLAS
Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir siyasetçinin varlığı siyaset mesleği için bir şanstır

Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir siyasetçinin varlığı siyaset mesleği için bir şanstır

26.09.2019, Perşembe
Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı dinlerken "İyi ki varsın Erdoğan" dedim kendi kendime... Erdoğan'ı yakından tanıdığım ve yıllardır da onu desteklediğim için yine mutluluk duydum.

Hesap sorabilmek
İsrail'in eze eze yok etmeye çalıştığı Filistinlilerin hesabını Erdoğan olmasa kim kimden soracak ki? Mahkeme salonunda can çekişerek ölen Mursi'nin hesabını Sisi'den, İstanbul'daki konsoloslukta katledildikten sonra parçalanan Adnan Kaşıkçı'nın hesabını Suudi veliahttan, Erdoğan'dan başka kim soruyor bu dünyada?

Nefret ediyorlar
Dış dünyada belirli kesimlerin FETÖ'nün gazına gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a neden nefret kustuklarını anlamak o kadar kolay ki... Bir düşünün yazılan senaryoları... Veya 15 Temmuz 2016'daki senaryo gerçek olsaydı ve Erdoğan ailesi ile birlikte yok edilseydi, nasıl bir Türkiye çıkacaktı ortaya?

FETÖ döner miydi?
Herhalde hem Sisi hem de Netanyahu ile kanka olmuş bir Türk lider görecektik iktidarda... Herhalde Suudi hanedanı bu lideri hemen kutsayacaktı ve bu kişi de Suudilere yaranmak için hemen Katar'la ilişkileri kesecekti. Belki de Fetullah Gülen, çakma bir Humeyni havasında Türkiye'ye dönecek ve zaten eline geçmiş olan devlet yönetimine açık açık el koyacaktı.

İyi ki varsın!
Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasını dinlerken "İyi ki varsın Erdoğan" dedim kendi kendime. Sessizlerin sesi, çaresizlerin çaresi olmak için iyi ki var Erdoğan... Bu dünyada işe yaramaz ve kokmaz bulaşmaz bu kadar çok siyasetçi varken Erdoğan gibi bir siyasetçinin de var olabilmesi bu meslek açısından büyük şanstır.
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