20 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
MEHMET BARLAS
Ehemmi mühimme tercih ederek kafa karışıklığını önleyebiliriz

Ehemmi mühimme tercih ederek kafa karışıklığını önleyebiliriz

20.09.2019, Cuma
Türkçenin zenginliği düşünce aleminde dolaşan bizlere sınırsız ufuklar sunar. Ama sonunda siyasi gündemin kısır döngülerine sıkışıp kalırız ve dilimizin binlerce yıldır bizlere açtığı ufuklara açılmak yerine bir karış önümüzü görmekte zorlanırız.

Ehem ve mühim
Türkçe'nin unutmaya eğilimli olduğumuz zihin açıcı söylemlerinden bir tanesi de "Ehemmi mühimme tercih etmek" şeklindedir.
Bu cümledeki "Mühim" önemli demektir, "Ehem" ise en önemli anlamını taşır...

Önem sırası
Demek ki gündemdeki sorunlar ele alınır ve çözümler üretmeye çalışılırken, bu sorunlar önem sırasına göre değerlendirilmelidir. Yani en önemli, öncelikli ve zaruri olan sorunlar birinci sırada yer almalıdır. Sonra önemli olanlar gelmelidir. Yapılsa da olur yapılmasa da olur işlerle vakit kaybetmek akılsızlığından uzak durulmalıdır.

En önemli sorun
Türkiye'nin önündeki "Ehem" niteliğini taşıyan sorun, herhalde ne erken seçimdir, ne yeni bir anayasa referandumudur, ne de muhalefet ile iktidar arasındaki polemiklere konu olan sayısız maddedir. Türkiye için en önemli sorun Amerika'ya boşaltmaları için iki hafta süre verilen Fırat'ın doğusuna ilişkin Güvenli Bölge sorunudur. Bu sorun sonunda Türkiye ile Amerika'yı sıcak bir çatışmada karşı karşıya getirebilir ya da Amerika'nın Suriye topraklarında kurmaya çalıştığı bir Kürt oluşumunun gerçek boyutu ortaya çıkabilir.

Diğer sorunlar
Türkiye'deki sığınmacı Suriyeliler de çok önemli bir sorun oluşturmaya başladı.
Üstelik bölgedeki gelişmeler bunlar milyonlarca yenilerinin eklenmesi ihtimalini de gündeme getiriyor. Bu arada devlet kurumlarından hala FETÖ kalıntılarının tam temizlenememiş olması ve bunlara ilişkin tartışmaların Adalet Bakanını rahatsız eder hale gelmesi de önemli bir sorundur.
Özetle ehemmi mühimme tercih etmeyi hiç unutmayalım. Kafa karışıklığının önüne başka türlü geçemeyiz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Amerikan derin devleti FETÖ’yü korudukça Trump Türkiye’ye yakın duramaz 19.09.2019 Perşembe
Hiç olmazsa siyasi idamların yıldönümünde bugünün dünden güzel olduğunu hissedebilirdik 18.09.2019 Çarşamba
Bu bölgenin gelecekteki yapısını öngörmek adeta imkânsızdır 17.09.2019 Salı
Gerçekten Türkiye’de dün bugüne göre çok mu güzeldi? 16.09.2019 Pazartesi
John Bolton’un ve Ahmet Davutoğlu’nun kaderleri çok benzeşiyor... 15.09.2019 Pazar
Güvenli bölge konusunda geri dönüşü mümkün olmayan nokta geçildi 06.09.2019 Cuma
Doğru sözlüler demagoglar kadar cesur olmazlarsa o ülkenin işi zordur 05.09.2019 Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan Davutoğlu’nun daha fazla itibar kaybetmesine razı olamadı 04.09.2019 Çarşamba
Yoğun gündemin baskısını biraz gülümseyerek aşabiliriz 03.09.2019 Salı
2’nci Dünya Savaşı’nın başlangıcından 80 yıl sonra bile hâlâ savaş çığırtkanları var 02.09.2019 Pazartesi
Daha Fazla Gör
BİZE ULAŞIN