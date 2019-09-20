Ehemmi mühimme tercih ederek kafa karışıklığını önleyebiliriz

Türkçenin zenginliği düşünce aleminde dolaşan bizlere sınırsız ufuklar sunar. Ama sonunda siyasi gündemin kısır döngülerine sıkışıp kalırız ve dilimizin binlerce yıldır bizlere açtığı ufuklara açılmak yerine bir karış önümüzü görmekte zorlanırız.



Ehem ve mühim

Türkçe'nin unutmaya eğilimli olduğumuz zihin açıcı söylemlerinden bir tanesi de "Ehemmi mühimme tercih etmek" şeklindedir.

Bu cümledeki "Mühim" önemli demektir, "Ehem" ise en önemli anlamını taşır...



Önem sırası

Demek ki gündemdeki sorunlar ele alınır ve çözümler üretmeye çalışılırken, bu sorunlar önem sırasına göre değerlendirilmelidir. Yani en önemli, öncelikli ve zaruri olan sorunlar birinci sırada yer almalıdır. Sonra önemli olanlar gelmelidir. Yapılsa da olur yapılmasa da olur işlerle vakit kaybetmek akılsızlığından uzak durulmalıdır.



En önemli sorun

Türkiye'nin önündeki "Ehem" niteliğini taşıyan sorun, herhalde ne erken seçimdir, ne yeni bir anayasa referandumudur, ne de muhalefet ile iktidar arasındaki polemiklere konu olan sayısız maddedir. Türkiye için en önemli sorun Amerika'ya boşaltmaları için iki hafta süre verilen Fırat'ın doğusuna ilişkin Güvenli Bölge sorunudur. Bu sorun sonunda Türkiye ile Amerika'yı sıcak bir çatışmada karşı karşıya getirebilir ya da Amerika'nın Suriye topraklarında kurmaya çalıştığı bir Kürt oluşumunun gerçek boyutu ortaya çıkabilir.



Diğer sorunlar

Türkiye'deki sığınmacı Suriyeliler de çok önemli bir sorun oluşturmaya başladı.

Üstelik bölgedeki gelişmeler bunlar milyonlarca yenilerinin eklenmesi ihtimalini de gündeme getiriyor. Bu arada devlet kurumlarından hala FETÖ kalıntılarının tam temizlenememiş olması ve bunlara ilişkin tartışmaların Adalet Bakanını rahatsız eder hale gelmesi de önemli bir sorundur.

Özetle ehemmi mühimme tercih etmeyi hiç unutmayalım. Kafa karışıklığının önüne başka türlü geçemeyiz.

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