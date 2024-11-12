12 Kasım 2024, Salı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ödemeler değişiyor: Sosyal yardım alanlara miktarlar yeniden şekillendi! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, SED...
- Milli maç ne zaman? Türkiye-Galler maçı hangi tarihte, saat kaçta? UEFA Uluslar B Ligi Türkiye puan durumu
- Dilber Ay kimdir, ne zaman öldü? Dilber Ay Karakaş neden cezaevine girdi? İşte acılarla dolu hayat hikayesi...
- Batuhan Karadeniz Yasa Dışı Bahis Olayı nedir, tutuklandı mı? Batuhan Karadeniz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Yasa dışı bahis cezası nedir? Yasa Dışı Bahis oynatan ve oynayana ne kadar ceza verilir, kaç yıl hapis yatar?
- Yasa dışı bahis soruşturmasında hangi ünlüler gözaltına alındı? Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklandı mı?
- DGS ek kayıt tercih kayıt ekranı ÖSYM 2024 | DGS ek tercih kayıtlar nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?
- Kasım ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek Programı son ödeme hangi ayda?
- Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, hangi tarihte? 2024 MEB atama tercihleri başladı mı?
- Bağında bekletene çifte kazanç var! Örtüyle sarıp ömrünü uzatıyor, kilosunu 70 TL'ye satıyor
- SGK'dan kılavuz geldi: 2161 günle 6 yıl erken emeklilik! 4600, 5500 gün şartı...
- TOKİ 250 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ 250 bin konut başvuru şartları neler? 1+1, 2+1, 3+1, 4+1...