3. nesil yeni siyaset

AK Parti'yi dinamik kılan ve yaklaşık 20 yıldır iktidarda tutan sır, sahici ve güçlü bir liderlikte, zamanın ruhunu yakalayan kuşatıcı, vesayet karşıtı siyasette ve yeni kadrolarla partiyi zenginleştirmekte saklı.

Bu yüzden de kendisini takip eden en yakın partiyle arasındaki fark hiçbir zaman yüzde 20'lerden aşağı inmedi.

AK Parti 2023'e giderken de aynı motivasyonla hareket ediyor. Bunu da en net biçimde il kongrelerinde görüyoruz. Önceki gün İstanbul İl Kongresi vardı ve o kongrede başta il başkanı olmak üzere AK Parti İstanbul teşkilatında ciddi bir değişim yaşandı.

Başkan Erdoğan, "Her kongremizde kadrolarımızda yüzde 60-70'lere varan bir değişim gerçekleştiriyoruz" diyor ve ekliyordu:

"İstanbul'un her hanesine değer vereceğini bildiğimiz arkadaşlarımız yeni görevler alacak. Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz. Onun davaya olan sevgisine bizzat şahit olduk."

AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, aslında birkaç gündür siyaset kulislerinde konuşulsa da sürpriz bir isimdi. Bu nedenle de parti tabanında heyecan yaratırken, rakip partilerin antenlerini de harekete geçirdi.



94 ruhuna dönüş mü?

Medyanın ilgisi de büyüktü. Çünkü Kabaktepe, uzun yıllar Saadet Partisi içinde görev yapmış, aday olmuş bir isimdi. Bu nedenle de bu hamleye, son dönemde Başkan Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk'le görüşmesi üzerinden bakıld��. Hatta "Milli Görüş"e selam gönderme, "94 ruhu"na veya "2003 fabrika ayarlarına" dönüş diye yorumlayanlar da oldu.

Ama Kabaktepe hamlesi geriye dönüş veya eski dostlara selam göndermekten ibaret değil. Çünkü Kabaktepe'yi farklı kılan da, sadece siyasi geçmişi değil sivil toplumla ve gençlikle ilişkisiydi. Kabaktepe, aralarında İHH, Sosyal Doku, Cansuyu, Cihannüma, Yedi Hilal, TÜGVA ve Türkiye Maarif Vakfı gibi çok sayıda sivil toplum örgütünde aktif görev yapmış bir isimdi. Dahası arkasındaki sivil toplum tecrübesi ve entelektüel kişiliğiyle de farklı siyasi kesimlere ulaşabilecek bir yapıya sahipti. Ortak kanaat ise "İyi bir teşkilatçı, iyi bir gönül adamı" olmasıydı.

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, siyasette, "kabiliyet, sivil toplumun ruhunu anlamak ve entelektüel kapasite" gibi üç önemli özelliğe dikkat çekerek şöyle diyordu: "Bu üçü de Kabaktepe'de var."

AK Parti'nin 20 yıllık tarihine bakıldığında, dünü içinde barındırsa da o artık 21. yüzyıla yön veren yeni bir "siyaseti" temsil ediyor. Aktaş da geriye dönüş olmadığını şu sözlerle anlatıyor: "AK Parti, ne Refah Partisi'nin kapatıldığı ne de AK Parti'nin kurulduğu yerde. Erdoğan, vizyonunu çok daha ileri taşıdı. 3. nesil yeni bir siyaset inşa edildi."

İşte Kabaktepe'yi AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na taşıyan da bu yeni gerçeklikti. O da bu gerçekliği, çoğulculuğu öne çıkartarak seslendirdi: "Son olarak şunu ifade etmek istiyorum: İstanbul teşkilatı olarak; İstanbul kadar çoğulcu, İstanbul kadar renkli, İstanbul kadar kapsayıcı, İstanbul kadar geniş ufuklu, İstanbul kadar sevgi dolu, İstanbul kadar gönlü geniş olacağız."

Gördüğünüz gibi İstanbul, rol model bir şehir olarak dikkat çekiyor ama bu türden bir değişim sadece İstanbul'da olmadı. AK Parti, başta Ankara ve Diyarbakır olmak üzere birçok şehirde sürpriz denebilecek yeni il başkanlarıyla tanıştı. Bu da hâlâ AK Parti'nin en değişimci parti olduğunu gösteriyor.

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