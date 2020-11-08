ABD seçim sonuçlarına sevinen PKK

Süreç mahkemelik de olsa ABD'nin yeni başkanının Biden olacağına artık kesin gözüyle bakılıyor. Bu nedenle önümüzdeki süreçte Biden'lı ABD ile Türkiye ilişkileri çok tartışılacak.

İki ülkenin çıkarlarının örtüşmediği, Suriye'den Doğu Akdeniz'e, S-400'den PKK ve FETÖ meselesine kadar bir dizi konu var. Buna Halkbank davasını da ekleyebiliriz. Hangi dosya önce açılacak bilemem ama bunlar arasında en kritik olanı hiç kuşkusuz Kürt meselesi eksenli PKK sorunudur. ABD'yle Türkiye arasında yaşanan bu sorunun nedeni de ABD'nin açık açık terör örgütü ilan ettiği PKK'ya destek vermesidir. Bu politikayı oluşturan ve hayata geçiren de Biden'ın içinde yer aldığı "derin ABD" ekibidir. ABD, PKK'nın Suriye kolu YPG'ye binlerce TIR silahı boşuna vermedi. O hesabın içinde Türkiye dahil bütün bölge ülkeleri var. O sürecin mimarlarından ABD'nin Suriye sorumlusu -çok zor da olsa daha sonra Trump tarafından görevden alındı- Brett McGurk bugün Biden'ın kadrosunun en etkili isimlerinden. Ona, azgın bir Türkiye düşmanı demek yanlış olmaz.

İşte bu ekip şimdi ABD'yi yönetecek. Bu ekibin aslında Başkan Erdoğan'la da sorunları var. Bu yüzden Biden, "Seçilirsem Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyor. Sonradan biraz geri adım atar mı bilinmez ama Biden da açık açık ABD'nin bir dediğini iki etmeyen bir Türkiye istiyor. Bu yüzden ABD'nin yeni yönetimi Erdoğan düşmanlığıyla yatıp kalkan iç muhalefeti, bu yüzden Suriye'de, Kuzey Irak'ta açık açık PKK'yı ve içeriyi karıştırmak için FETÖ'yü destekleyecek.

Biden ve ekibinin özellikle Kürt meselesinde bölgede neler yapabileceğini, öngörülerini bu konulara kafa yoran, emek veren bir isimle, AK Parti MKYK Üyesi yazar Orhan Miroğlu ile konuştum.



Biden'ın Kürt siyaseti

Biden Türkiye'ye geldiğinde görüştüğü isimlerden biri olan Miroğlu, "siyasallaşmış bir ABD başkanıyla karşı karşıyayız" diyerek, seçim dönemi gördüğümüz "konuşamayan" Biden portresinden farklı bir portre çiziyor: "Biden'la konuştuğum için tanıyorum. ABD çıkarları açısından Kürt meselesinde sağlam bir stratejiyle geliyor. Konuşmamızda çok ayrıntılı şeyler söyledi. Dersine çalışmış, tarihe vakıf ve ABD çıkarlarını tavizsiz savunan biri. Şu kadarını söyleyeyim, KDP ile PKK arasındaki farkı bilecek, Barzani'nin mutlu olmadığını söyleyecek kadar işin içinde." Peki böyle bir ABD başkanı Ortadoğu'da nasıl bir Kürt siyaseti izleyecek? İşte Miroğlu'nun cevabı: "Bence Ortadoğu'da PKK'yı tercih eden bir yol izleyecek. Bunun ilk işaretleri de hemen gelmeye başladı. Seçim sonuçlarına sevinen PKK, Barzani'nin önemli merkezlerinden Amediye'ye saldırdı. Bu bir işarettir. Asıl amaç Türkiye sınırına yakın Duhok'u kuşatmak. ABD, Türkiye ile ilişkisinden dolayı KDP'yi gözden çıkarmış, PKK'yı destekliyor. Şu anda KDP'ye karşı bir kuşatma hareketi var ve ABD bunu PKK yoluyla yapıyor."



CIA'in uyuyan hücreleri

Miroğlu, Biden yönetimindeki ABD'nin sadece Kürt bölgelerinde değil, Ortadoğu'dan Kafkaslar'a, Ukrayna'dan Afrika'ya bütün bölgelerde daha kalıcı olacağını belirtiyor ve şöyle diyor: "Önümüzdeki süreçte, CIA'in uyuyan hücreleri harekete geçecek ve birçok bölge bugünkünden daha çok karışacak. Bölgeden çekilmek isteyen ve daha esnek bir siyaset izleyen Trump'a göre Biden ve ekibi daha sert bir siyaset izleyecek. Türkiye'nin de buna hazırlıklı olması gerekiyor."

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