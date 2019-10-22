Barış Pınarı Harekatı büyük oranda ilk hedefine ulaştı. Bugün 120 saatin son günü. Bu son günde, hem ABD hem de hamisi olduğu PKK/YPG "güvenli bölge"den çekilmiş olacak. Görünen o ki, ABD sadece Türkiye'nin operasyon yaptığı alanlardan değil, petrol bölgesi hariç bütün bölgelerden de çekiliyor.

Tam çekilme gerçekleşir mi henüz belli değil ama bu bile Suriye iç savaşının sürdüğü son 8 yılda ilk kez oyunun ve oyuncuların farklılaştığı yeni bir döneme giriliyor. Coğrafyanın aktörlerinin öne çıktığı yeni bir dönem... Bunun önünü de hiç kuşkusuz Türkiye açtı. Ne Rusya, ne İran ne de onların kontrolü altında olan Suriye rejimi bugüne kadar, ABD'nin varlığına ve PKK/YPG'yle ilişkisine yönelik hiçbir etkili girişimde bulunmadı.

Türkiye, bu adımıyla artık bölgede birincil aktör durumunda... Rusya'ya da bu nedenle eli güçlü gidiyor. Bu tablo, aynı zamanda Rusya ve rejimin de elini güçlendirerek önünü açtı.

Peki, bu durum yeni gerginliklere veya emrivakilere yol açabilir mi? Sorunun cevabı bugün Soçi'de yapılacak Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinde verilecek.

Bu konuda Türkiye tarafı iyimser ve Rusya'nın sahadaki gerçeklikten hareket ederek olumlu tutum alacağı beklentisi içinde. Görüşme öncesi yapılan ön hazırlıklar bunu gösteriyor. Türkiye ve Rusya ikilisinin, ortak hareketleri sıkıntılı görünse de İran'ı da kapsama alanına alacak. Şu gerçek artık çok net; hiçbir aktör, Suriye sorununu tek başına çözecek durumda değil. Barış Pınarı Harekatı, hem bu gerçeği gösterdi hem de kısa sürede beklenmese de çözüme giden yolu açan ve bölgesel aktörleri öne çıkartan bir işlev gördü.

Bu hakkı en azından Rusya'nın teslim edeceğini görmek şaşırtıcı olmayacak.

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TRT World'ün küreselleşme forumu



Başkan Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi TRT World'ün İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği, "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana başlıklı Forum 2019 toplantısına katıldı.

Çarpıcı ve bir o kadar da etkili bir konuşma yaptı. Çevremizde neden kaosun, terörün bitmediğine ilişkin tespiti dikkat çekiciydi:

"Son birkaç yüzyıldır, her ne kadar dünyaya yön veren sıklet merkezi bir parça değişmiş gibi gözükse de kavganın odağında hâlâ bu coğrafya vardır. Hal böyle olunca, ister istemez ülkemiz gelişmelerin merkezine yerleşiyor."

TRT World Forum'un bu yılki konusuna da değinen Başkan Erdoğan, sözü küresel sistemin tıkanmasına getiriyor ve şöyle diyordu:

"Bir asır önce kurulan küresel sistemden yeni bir safhaya geçişin sancılarını yaşayan dünyamız için bu tartışmalar ufuk açıcıdır. Tabii, hala eski dünyanın parametreleri içinde düşünmeyi ve davranmayı alışkanlık haline getirenler bakımından bu durum rahatsız edici olacaktır."

Ve sözü Barış Pınarı Harekatı'na getiriyor ve dünyanın sessiz kaldığı bir gerçeği dile getiriyordu:

"Artık terör örgütleri kullanılarak ülkelere boyunduruk vurulamayacağı görülmelidir."

Forum 2019'da İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de birer konuşma yaptı. Foruma bazı katılımcılar Barış Pınarı Harekatı nedeniyle katılmasa da dünyanın birçok ülkesinden gelen Anwar İbrahim, Luke Coffey, İvo Josipoviç, François Burget gibi ülkelerinde etkili çok isim vardı. Özellikle yarınki forumları kaçırmamak gerekiyor.