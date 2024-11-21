LEVENT TÜZEMEN

Milli Takım'ın başına geçtiğinden beri Montella'nın kadro tercihlerinde ilk kez hata yaptığını Karadağ maçında gördüm. Bu zamana kadar oyuncu seçimlerinde adaletli davranan, mantıklı hareket eden İtalyan hoca, Karadağ 11'ini oluştururken çevresindeki kişilerin etkisinde kalmış.Türkiye Ligi'ni yakından takip eden tecrübeli çalıştırıcının, Beşiktaş'ta ilk tercih olmayanEmirhan'ı sol stoperde oynatması, orta sahası bal yapmayan Trabzonspor'da futbolu eleştirilentercih etmesi ve sakatlığı bulunan'ya sol bekte görev vermesi tam bir akıl tutulmasıdır.Montella'nın yaptığı değişikliklere bakalım: Eren Elmalı çıkıyor, Mert Müldür giriyor. Okay'ın yerine İsmail Yüksek görev alıyor, Emirhan çıkıyor, EURO 2024'te başarılı olan Samet oyuna alınıyor. Eğer Montella,üçlüsünün yer aldığı 11 ile çıkardı. Ayrıca kim akıl verdi bilem-i yorum ama maçtan bir gün önce Karadağ zemininde A Milli Takım'ın antrenman yapmaması hataydı. O antrenman olsaydı oyuncular zemini yakından tanıyacak, ayakkabı seçimlerini de zemine göre yapacaklardı. Çünkü çoğu yanlış ayakkabı tercihleri yüzünden sahada sürekli kaydılar. Bir örnek vereyim; Milliler, 2004 Avrupa Şampiyonası öncesi Letonya deplasmanında 1-0 kaybetmişti. Çünkü futbolcular zemine uyum sağlayacak ayakkabılarla gitmemiş, kaymayı engelleyecek kramponlar son dakikada gelmişti. Oysa maçtan bir gün önce sahada antrenman yapılsaydı, zemine göre önlem alınırdı.Erzurum'da kışlar sert geçer, zeminin buz tuttuğu dönemlerde Erzurumsporlu futbolcular, sahada kaymamak için,' adını verdikleri kramponlarla oynuyorlar ve rakibe üstünlük sağladıkları gibi mücadelelerde ayakta kalıyorlardı. Bütün bu olumsuzlukların temelinde Kayseri'de kaçan galibiyetin yarattığı şaşkınlık vardı. Montella kadro yaparken etki altında kaldı, önce yanlış yaptı, Milli Takım geriye düştü. Doğruyu yaptığında ise iş işten geçmişti. Oyuncular da keşke' gibi bir teklifte bulunsalar ve kötü zemine karşı nasıl önlem alacaklarının stratejisini hazırlasalardı. Montella'nın itiraf ettiği gibi, teknik kapasitesi yüksek oyuncular yerine, gücüyle mücadele eden oyuncuları tercih etmesi takımın daha dayanıklı, daha mücadeleci olmasını sağlardı. Ayrıca Milli Takım'ın eksik olduğunu kabul etmeyenlere bu yenilgi herhalde ders olmuştur.gibi kadro istikrarını oluşturan ve Milli Takım'ın oyununa doğrudan etki eden isimlerin yokluğu, güçlü oynamamızı etkiledi.Ay-Yıldızlı ekibimiz, en değerli milli takımlar listesinde 332 milyon Euro'luk değeriyle 17. sırada bulunuyor.Horozlar'ı İngiltere 996, Brezilya 894, Portekiz ise 792 milyon Euro ile takip ediyor.